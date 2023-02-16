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Израиль поддержит мирный план Украины в ООН на следующей неделе
Израиль поддержит мирный план Украины в ООН на следующей неделе - РИА Новости, 16.02.2023
Израиль поддержит мирный план Украины в ООН на следующей неделе
Израиль намерен поддержать украинскую мирную инициативу по урегулированию конфликта, которую Киев предложит в ООН на следующий неделе, заявил в четверг министр... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T18:01
2023-02-16T18:01
2023-02-16T18:01
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Израиль намерен поддержать украинскую мирную инициативу по урегулированию конфликта, которую Киев предложит в ООН на следующий неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Израиля Эли Коэн по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. "Только что закончилась хорошая встреча с моим коллегой, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Я проинформировал его о продолжении израильской помощи Украине и о нашем намерении поддержать украинскую мирную инициативу, которая будет представлена в ООН на следующей неделе", - написал Коэн в своем Telegram-канале. По его словам, в ходе встречи министры также обсудили углубление сотрудничества между странами, в том числе по борьбе с иранской угрозой. В Генассамблее ООН Украина и ее сторонники готовят резолюцию, в которой будет говориться о необходимости как можно скорее достичь прочного мира, обеспечивающего независимость, суверенитет Украины, ее единство и территориальную целостность, писало ранее Ассошиэйтед Пресс. Она также будет содержать призыв к России немедленно вывести войска. Резолюции Генассамблеи носят декларативный, а не обязательный характер.
https://ria.ru/20230216/ukraina-1852490752.html
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В мире, Украина, Израиль, Киев, Дмитрий Кулеба, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Израиль поддержит мирный план Украины в ООН на следующей неделе
Глава МИД Коэн: Израиль поддержит украинскую мирную инициативу по урегулированию конфликта