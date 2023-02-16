https://ria.ru/20230216/ukraina-1852453001.html
Медведчук призвал украинцев объединяться против Зеленского
Медведчук призвал украинцев объединяться против Зеленского - РИА Новости, 16.02.2023
Медведчук призвал украинцев объединяться против Зеленского
Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук призвал украинцев, не согласных с политикой Владимира... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:24
2023-02-16T16:24
2023-02-16T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук призвал украинцев, не согласных с политикой Владимира Зеленского, объединяться, чтобы показать, что есть другая Украина. "Я хочу сказать, обращаясь к украинцам, которые не поддерживают Зеленского... Нам надо объединиться, нам надо показать, что есть сегодня по факту другая Украина, которая считает иначе, чем думает и делает Зеленский, который ведет войну до последнего украинца в интересах Запада. Мы должны объединиться для того, чтобы поставить этому заслонку и закрыть этот шлагбаум его преступлениям", - сказал он в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850465453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведчук призвал украинцев объединяться против Зеленского
Медведчук призвал к объединению украинцев, не согласных с политикой Зеленского