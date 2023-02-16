https://ria.ru/20230216/ukraina-1852453001.html

Медведчук призвал украинцев объединяться против Зеленского

Медведчук призвал украинцев объединяться против Зеленского - РИА Новости, 16.02.2023

Медведчук призвал украинцев объединяться против Зеленского

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук призвал украинцев, не согласных с политикой Владимира... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:24

2023-02-16T16:24

2023-02-16T16:24

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук призвал украинцев, не согласных с политикой Владимира Зеленского, объединяться, чтобы показать, что есть другая Украина. "Я хочу сказать, обращаясь к украинцам, которые не поддерживают Зеленского... Нам надо объединиться, нам надо показать, что есть сегодня по факту другая Украина, которая считает иначе, чем думает и делает Зеленский, который ведет войну до последнего украинца в интересах Запада. Мы должны объединиться для того, чтобы поставить этому заслонку и закрыть этот шлагбаум его преступлениям", - сказал он в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850465453.html

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр