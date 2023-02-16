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Медведчук призвал украинцев объединяться против Зеленского - РИА Новости, 16.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/ukraina-1852453001.html
Медведчук призвал украинцев объединяться против Зеленского
Медведчук призвал украинцев объединяться против Зеленского - РИА Новости, 16.02.2023
Медведчук призвал украинцев объединяться против Зеленского
Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук призвал украинцев, не согласных с политикой Владимира... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:24
2023-02-16T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук призвал украинцев, не согласных с политикой Владимира Зеленского, объединяться, чтобы показать, что есть другая Украина. "Я хочу сказать, обращаясь к украинцам, которые не поддерживают Зеленского... Нам надо объединиться, нам надо показать, что есть сегодня по факту другая Украина, которая считает иначе, чем думает и делает Зеленский, который ведет войну до последнего украинца в интересах Запада. Мы должны объединиться для того, чтобы поставить этому заслонку и закрыть этот шлагбаум его преступлениям", - сказал он в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850465453.html
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в мире, украина, владимир зеленский, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:24 16.02.2023
 
Медведчук призвал украинцев объединяться против Зеленского

Медведчук призвал к объединению украинцев, не согласных с политикой Зеленского

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук призвал украинцев, не согласных с политикой Владимира Зеленского, объединяться, чтобы показать, что есть другая Украина.
"Я хочу сказать, обращаясь к украинцам, которые не поддерживают Зеленского... Нам надо объединиться, нам надо показать, что есть сегодня по факту другая Украина, которая считает иначе, чем думает и делает Зеленский, который ведет войну до последнего украинца в интересах Запада. Мы должны объединиться для того, чтобы поставить этому заслонку и закрыть этот шлагбаум его преступлениям", - сказал он в эфире Первого канала.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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Зеленскому осталось недолго наслаждаться чествованием, заявил Медведчук
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизньСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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