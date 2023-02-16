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В США заговорили об отступлении ВСУ после предупреждения Столтенберга - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/ukraina-1852448894.html
В США заговорили об отступлении ВСУ после предупреждения Столтенберга
В США заговорили об отступлении ВСУ после предупреждения Столтенберга - РИА Новости, 16.02.2023
В США заговорили об отступлении ВСУ после предупреждения Столтенберга
Заявление генсека НАТО Йена Столтенберга об истощении запасов союзников из-за конфликта на Украине указывает на отчаянное положение ВСУ, сообщил американский... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:12
2023-02-16T16:49
в мире
украина
киев
россия
нато
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
москва
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Заявление генсека НАТО Йена Столтенберга об истощении запасов союзников из-за конфликта на Украине указывает на отчаянное положение ВСУ, сообщил американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.В словах генсека НАТО кроется сигнал о нарастающей проблеме — неспособности союзников восполнить необходимые запасы, это может привести к тому, что в скором времени они пересмотрят помощь Киеву, указал полковник."Ситуация сейчас очень тяжелая. Чем больше мы отчаиваемся, тем более комичным становятся заявления на Украине и Западе", — подчеркнул Макгрегор.В начале недели Столтенберг заявил, что конфликт на Украине требует огромного количества боеприпасов и истощает запасы союзников. Он добавил, что текущие темпы расходов Киевом боеприпасов во много раз превышают скорость производства, что подвергает нагрузке оборонную промышленность.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230216/britaniya-1852435815.html
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в мире, украина, киев, россия, нато, вооруженные силы украины, москва, сергей лавров
В мире, Украина, Киев, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Лавров
16:12 16.02.2023 (обновлено: 16:49 16.02.2023)
 
В США заговорили об отступлении ВСУ после предупреждения Столтенберга

Экс-советник Пентагона Макгрегор: слова Столтенберга говорят о нехватке патронов для ВСУ

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Заявление генсека НАТО Йена Столтенберга об истощении запасов союзников из-за конфликта на Украине указывает на отчаянное положение ВСУ, сообщил американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

"У Украины заканчиваются боеприпасы, в этом нет сомнений. Они вынуждены отступать и перегруппировываться, иначе они попросту будут уничтожены", — отметил военный.

В словах генсека НАТО кроется сигнал о нарастающей проблеме — неспособности союзников восполнить необходимые запасы, это может привести к тому, что в скором времени они пересмотрят помощь Киеву, указал полковник.
"Ситуация сейчас очень тяжелая. Чем больше мы отчаиваемся, тем более комичным становятся заявления на Украине и Западе", — подчеркнул Макгрегор.
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В начале недели Столтенберг заявил, что конфликт на Украине требует огромного количества боеприпасов и истощает запасы союзников. Он добавил, что текущие темпы расходов Киевом боеприпасов во много раз превышают скорость производства, что подвергает нагрузке оборонную промышленность.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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