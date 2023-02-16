https://ria.ru/20230216/ukraina-1852448894.html

В США заговорили об отступлении ВСУ после предупреждения Столтенберга

В США заговорили об отступлении ВСУ после предупреждения Столтенберга - РИА Новости, 16.02.2023

В США заговорили об отступлении ВСУ после предупреждения Столтенберга

Заявление генсека НАТО Йена Столтенберга об истощении запасов союзников из-за конфликта на Украине указывает на отчаянное положение ВСУ, сообщил американский... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:12

2023-02-16T16:12

2023-02-16T16:49

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Заявление генсека НАТО Йена Столтенберга об истощении запасов союзников из-за конфликта на Украине указывает на отчаянное положение ВСУ, сообщил американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.В словах генсека НАТО кроется сигнал о нарастающей проблеме — неспособности союзников восполнить необходимые запасы, это может привести к тому, что в скором времени они пересмотрят помощь Киеву, указал полковник."Ситуация сейчас очень тяжелая. Чем больше мы отчаиваемся, тем более комичным становятся заявления на Украине и Западе", — подчеркнул Макгрегор.В начале недели Столтенберг заявил, что конфликт на Украине требует огромного количества боеприпасов и истощает запасы союзников. Он добавил, что текущие темпы расходов Киевом боеприпасов во много раз превышают скорость производства, что подвергает нагрузке оборонную промышленность.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230216/britaniya-1852435815.html

https://ria.ru/20230216/rezolyutsiya-1852434909.html

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в мире, украина, киев, россия, нато, вооруженные силы украины, москва, сергей лавров