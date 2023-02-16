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МИД допустил удары по объектам в космосе, применяемым для боев на Украине - РИА Новости, 16.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/ukraina-1852426181.html
МИД допустил удары по объектам в космосе, применяемым для боев на Украине
МИД допустил удары по объектам в космосе, применяемым для боев на Украине - РИА Новости, 16.02.2023
МИД допустил удары по объектам в космосе, применяемым для боев на Украине
Космические объекты, используемые в военных целях на Украине, могут стать законной мишенью для ответного удара России, заявил заместитель директора департамента РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:55
2023-02-16T17:17
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей белоусов
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Космические объекты, используемые в военных целях на Украине, могут стать законной мишенью для ответного удара России, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Константин Воронцов на круглом столе в Совфеде по вопросам опасности милитаризации космоса."Подобная деятельность представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах. Обозначаем, что такая квазигражданская космическая инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара", — подчеркнул он.По словам дипломата, использование США и союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в военных целях, представляет опасную тенденцию, которая обозначилась после начала конфликта на Украине.Он отметил, что применение гражданских спутников в провокационных целях вызывает вопросы с учетом действия Договора о космосе от 1967 года (Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. — Прим. ред.).Кроме того, в последнее время значительно увеличились риски превращения космоса в плацдарм агрессии и войны. Так, Соединенные Штаты предпринимают шаги по размещению оружия и использованию космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, добавил Воронцов.В августе прошлого года заместитель главы российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов заявлял, что США могут использовать ситуацию на Украине для реализации планов в военно-космической сфере, включая и размещение оружия в космосе. По словам дипломата, тот факт, что Вашингтон и союзники в течение 15 лет отказывались вести диалог с Москвой о юридически обязывающих соглашениях по предотвращению гонки вооружений в космосе, говорит сам за себя.В начале декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла российскую резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе. За документ проголосовали 122 страны, против — 50, еще четыре — воздержались.
https://ria.ru/20230204/kosmos-1849755086.html
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в мире, сша, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей белоусов, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Андрей Белоусов, ООН
14:55 16.02.2023 (обновлено: 17:17 16.02.2023)
 
МИД допустил удары по объектам в космосе, применяемым для боев на Украине

МИД России предупредил об ударе по используемым в боях на Украине космическим объектам

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Космические объекты, используемые в военных целях на Украине, могут стать законной мишенью для ответного удара России, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Константин Воронцов на круглом столе в Совфеде по вопросам опасности милитаризации космоса.
"Подобная деятельность представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах. Обозначаем, что такая квазигражданская космическая инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара", — подчеркнул он.
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По словам дипломата, использование США и союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в военных целях, представляет опасную тенденцию, которая обозначилась после начала конфликта на Украине.
Он отметил, что применение гражданских спутников в провокационных целях вызывает вопросы с учетом действия Договора о космосе от 1967 года (Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. — Прим. ред.).
Кроме того, в последнее время значительно увеличились риски превращения космоса в плацдарм агрессии и войны. Так, Соединенные Штаты предпринимают шаги по размещению оружия и использованию космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, добавил Воронцов.
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В августе прошлого года заместитель главы российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов заявлял, что США могут использовать ситуацию на Украине для реализации планов в военно-космической сфере, включая и размещение оружия в космосе. По словам дипломата, тот факт, что Вашингтон и союзники в течение 15 лет отказывались вести диалог с Москвой о юридически обязывающих соглашениях по предотвращению гонки вооружений в космосе, говорит сам за себя.
В начале декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла российскую резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе. За документ проголосовали 122 страны, против — 50, еще четыре — воздержались.
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