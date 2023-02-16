https://ria.ru/20230216/ukraina-1852426181.html

МИД допустил удары по объектам в космосе, применяемым для боев на Украине

МИД допустил удары по объектам в космосе, применяемым для боев на Украине - РИА Новости, 16.02.2023

МИД допустил удары по объектам в космосе, применяемым для боев на Украине

Космические объекты, используемые в военных целях на Украине, могут стать законной мишенью для ответного удара России, заявил заместитель директора департамента РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:55

2023-02-16T14:55

2023-02-16T17:17

специальная военная операция на украине

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

андрей белоусов

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Космические объекты, используемые в военных целях на Украине, могут стать законной мишенью для ответного удара России, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Константин Воронцов на круглом столе в Совфеде по вопросам опасности милитаризации космоса."Подобная деятельность представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах. Обозначаем, что такая квазигражданская космическая инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара", — подчеркнул он.По словам дипломата, использование США и союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в военных целях, представляет опасную тенденцию, которая обозначилась после начала конфликта на Украине.Он отметил, что применение гражданских спутников в провокационных целях вызывает вопросы с учетом действия Договора о космосе от 1967 года (Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. — Прим. ред.).Кроме того, в последнее время значительно увеличились риски превращения космоса в плацдарм агрессии и войны. Так, Соединенные Штаты предпринимают шаги по размещению оружия и использованию космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, добавил Воронцов.В августе прошлого года заместитель главы российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов заявлял, что США могут использовать ситуацию на Украине для реализации планов в военно-космической сфере, включая и размещение оружия в космосе. По словам дипломата, тот факт, что Вашингтон и союзники в течение 15 лет отказывались вести диалог с Москвой о юридически обязывающих соглашениях по предотвращению гонки вооружений в космосе, говорит сам за себя.В начале декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла российскую резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе. За документ проголосовали 122 страны, против — 50, еще четыре — воздержались.

https://ria.ru/20230204/kosmos-1849755086.html

https://ria.ru/20221219/kosmos-1839704004.html

https://ria.ru/20230206/kosmos-1849883241.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей белоусов, оон