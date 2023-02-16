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Киев получит истребители на позднем этапе конфликта, заявил посол Пристайко - РИА Новости, 16.02.2023
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Киев получит истребители на позднем этапе конфликта, заявил посол Пристайко
Киев получит истребители на позднем этапе конфликта, заявил посол Пристайко - РИА Новости, 16.02.2023
Киев получит истребители на позднем этапе конфликта, заявил посол Пристайко
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает, что Киев в итоге получит западные истребители, однако это произойдет на более позднем этапе конфликта. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:55
2023-02-16T14:55
в мире
украина
великобритания
вадим пристайко
нато
риши сунак
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает, что Киев в итоге получит западные истребители, однако это произойдет на более позднем этапе конфликта. "Позднее, на более позднем этапе. Сначала нам нужно решить вопрос с танками, и этот железный кулак, о котором мы говорили, уже был создан. Затем – самолеты и вертолеты", - сказал он в эфире телеканала Sky News, отвечая на вопрос, получит ли в итоге Украина истребители. По словам Пристайко, Украина уже имеет пилотов, которые могут "быть переобучены", чтобы в дальнейшем использовать западные истребители. Посол отметил, что визит Владимира Зеленского в Великобританию был коротким, но "очень удачным". Целью поездки было получить военную и политическую поддержку, в частности поддержку Лондона по резолюции ООН по Украине, добавил он. Ранее Великобритания заявила, что начнет готовить украинских военных летчиков и морских пехотинцев. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак по итогам визита Зеленского заявил, что обсуждал с ним возможность предоставления Киеву истребителей, отметив, что не исключает никакой вариант оказания военной поддержки Украине. Телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит сообщал, что британский премьер Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие самолеты Лондон потенциально может передать Украине. Сам Уоллес заявлял, что Великобритания "необязательно должна" отправлять Украине истребители, объяснив намерение начать обучение украинских пилотов целью "повысить устойчивость Украины" после завершения конфликта. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230216/ukraina-1852415040.html
https://ria.ru/20230216/ukraina-1852397453.html
https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html
украина
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в мире, украина, великобритания, вадим пристайко, нато, риши сунак, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, Великобритания, Вадим Пристайко, НАТО, Риши Сунак, Киев, Владимир Зеленский
14:55 16.02.2023
 
Киев получит истребители на позднем этапе конфликта, заявил посол Пристайко

Посол Украины Пристайко: Киев получит истребители на более позднем этапе конфликта

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВадим Пристайко
Вадим Пристайко - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Вадим Пристайко. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает, что Киев в итоге получит западные истребители, однако это произойдет на более позднем этапе конфликта.
"Позднее, на более позднем этапе. Сначала нам нужно решить вопрос с танками, и этот железный кулак, о котором мы говорили, уже был создан. Затем – самолеты и вертолеты", - сказал он в эфире телеканала Sky News, отвечая на вопрос, получит ли в итоге Украина истребители.
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На Украине оценили ущерб энергосистеме от российских ударов
По словам Пристайко, Украина уже имеет пилотов, которые могут "быть переобучены", чтобы в дальнейшем использовать западные истребители.
Посол отметил, что визит Владимира Зеленского в Великобританию был коротким, но "очень удачным". Целью поездки было получить военную и политическую поддержку, в частности поддержку Лондона по резолюции ООН по Украине, добавил он.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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Украина запросила у Италии средства защиты от ядерного оружия
Ранее Великобритания заявила, что начнет готовить украинских военных летчиков и морских пехотинцев. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак по итогам визита Зеленского заявил, что обсуждал с ним возможность предоставления Киеву истребителей, отметив, что не исключает никакой вариант оказания военной поддержки Украине. Телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит сообщал, что британский премьер Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие самолеты Лондон потенциально может передать Украине. Сам Уоллес заявлял, что Великобритания "необязательно должна" отправлять Украине истребители, объяснив намерение начать обучение украинских пилотов целью "повысить устойчивость Украины" после завершения конфликта.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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В миреУкраинаВеликобританияВадим ПристайкоНАТОРиши СунакКиевВладимир Зеленский
 
 
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