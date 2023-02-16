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Премьер Франции заявила, что ЕС продолжит значительно помогать Украине - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/ukraina-1852418137.html
Премьер Франции заявила, что ЕС продолжит значительно помогать Украине
Премьер Франции заявила, что ЕС продолжит значительно помогать Украине - РИА Новости, 16.02.2023
Премьер Франции заявила, что ЕС продолжит значительно помогать Украине
Помощь Евросоюза Украине была и останется значительной в военном, экономическом и гуманитарном плане, заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн на... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:37
2023-02-16T14:37
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
элизабет борн
франция
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Помощь Евросоюза Украине была и останется значительной в военном, экономическом и гуманитарном плане, заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе в четверг. "Европа показала свое единство по отношению к ситуации на Украине и поддерживала ее. Помощь Евросоюза Украине была и останется значительной в военном, экономическом, финансовом и гуманитарном плане. Наша поддержка также проявляется в принятии санкций против России, мы сейчас работам над принятием десятого пакета санкций", - заявила министр. Борн в четверг прибыла с визитом в Брюссель, где проведет переговоры фон дер Ляйен, а также с исполнительными вице-президентами ЕК Франсом Тиммермансом и Валдисом Домбровскисом. Это первый визит Борн в Брюссель в качестве премьер-министра. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230215/borrel-1852142624.html
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в мире, россия, украина, элизабет борн, франция, евросоюз, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Элизабет Борн, Франция, Евросоюз, Санкции в отношении России, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:37 16.02.2023
 
Премьер Франции заявила, что ЕС продолжит значительно помогать Украине

Премьер Франции Борн заявила, что помощь Евросоюза Украине была и останется значительной

© AP Photo / Ludovic MarinВыступление премьер-министра Франции Элизабет Борн
Выступление премьер-министра Франции Элизабет Борн - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Выступление премьер-министра Франции Элизабет Борн. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Помощь Евросоюза Украине была и останется значительной в военном, экономическом и гуманитарном плане, заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе в четверг.
"Европа показала свое единство по отношению к ситуации на Украине и поддерживала ее. Помощь Евросоюза Украине была и останется значительной в военном, экономическом, финансовом и гуманитарном плане. Наша поддержка также проявляется в принятии санкций против России, мы сейчас работам над принятием десятого пакета санкций", - заявила министр.
Борн в четверг прибыла с визитом в Брюссель, где проведет переговоры фон дер Ляйен, а также с исполнительными вице-президентами ЕК Франсом Тиммермансом и Валдисом Домбровскисом. Это первый визит Борн в Брюссель в качестве премьер-министра.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
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15 февраля, 13:14Специальная военная операция на Украине
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В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЭлизабет БорнФранцияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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