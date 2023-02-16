https://ria.ru/20230216/ukraina-1852397453.html

Украина запросила у Италии средства защиты от ядерного оружия

Украина запросила у Италии средства защиты от ядерного оружия - РИА Новости, 16.02.2023

Украина запросила у Италии средства защиты от ядерного оружия

Украина запросила у Италии средства защиты от оружия массового поражения, заявил министр обороны страны Гвидо Крозетто. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:46

2023-02-16T13:46

2023-02-16T13:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_0:33:640:393_1920x0_80_0_0_b69641a1037dc6b9238b9e4ec78fc1ee.jpg

РИМ, 16 фев – РИА Новости. Украина запросила у Италии средства защиты от оружия массового поражения, заявил министр обороны страны Гвидо Крозетто. Крозетто отметил, что на такие запросы Украины "трудно сказать нет". "Все, что мы можем сделать, мы сделаем", - добавил он По словам министра обороны, боевые действия на Украине приобретают затяжной характер, Россия "не имеет никаких намерений" оставлять занятые территории. Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, сообщая на этой неделе о готовящейся Украиной при поддержке США и Европы масштабной провокации в Чернобыле и окрестностях для обвинения России в радиационном загрязнении, рассказал, что в конце января в Европейский координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы поступил официальный запрос из Киева на поставку 66 тысяч комплектов специальной защитной одежды, 20 миллионов гражданских противогазов, а также приборов химической разведки, дозиметров и широкой номенклатуры антидотов.

https://ria.ru/20230215/armageddon-1852056827.html

украина

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, италия