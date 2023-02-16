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Украина запросила у Италии средства защиты от ядерного оружия - РИА Новости, 16.02.2023
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Украина запросила у Италии средства защиты от ядерного оружия
Украина запросила у Италии средства защиты от ядерного оружия - РИА Новости, 16.02.2023
Украина запросила у Италии средства защиты от ядерного оружия
Украина запросила у Италии средства защиты от оружия массового поражения, заявил министр обороны страны Гвидо Крозетто. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:46
2023-02-16T13:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
италия
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РИМ, 16 фев – РИА Новости. Украина запросила у Италии средства защиты от оружия массового поражения, заявил министр обороны страны Гвидо Крозетто. Крозетто отметил, что на такие запросы Украины "трудно сказать нет". "Все, что мы можем сделать, мы сделаем", - добавил он По словам министра обороны, боевые действия на Украине приобретают затяжной характер, Россия "не имеет никаких намерений" оставлять занятые территории. Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, сообщая на этой неделе о готовящейся Украиной при поддержке США и Европы масштабной провокации в Чернобыле и окрестностях для обвинения России в радиационном загрязнении, рассказал, что в конце января в Европейский координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы поступил официальный запрос из Киева на поставку 66 тысяч комплектов специальной защитной одежды, 20 миллионов гражданских противогазов, а также приборов химической разведки, дозиметров и широкой номенклатуры антидотов.
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в мире, украина, италия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Италия
13:46 16.02.2023
 
Украина запросила у Италии средства защиты от ядерного оружия

Министр обороны Италии Крозетто: Киев запросил у Рима средства защиты от ядерного оружия

© Flickr / Floris M. OosterveldФлаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Flickr / Floris M. Oosterveld
Флаг Италии. Архивное фото
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РИМ, 16 фев – РИА Новости. Украина запросила у Италии средства защиты от оружия массового поражения, заявил министр обороны страны Гвидо Крозетто.
"Всегда говорят об оружии, о танках, но в последние дни из Украины поступили очень конкретные запросы, в том числе и гораздо о более тревожных вещах, такие как средства защиты от ядерных, бактериологических и химических атак", - заявил он на совместном заседании комиссий по обороне и международным делам обеих палат итальянского парламента.
Крозетто отметил, что на такие запросы Украины "трудно сказать нет". "Все, что мы можем сделать, мы сделаем", - добавил он
По словам министра обороны, боевые действия на Украине приобретают затяжной характер, Россия "не имеет никаких намерений" оставлять занятые территории.
Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, сообщая на этой неделе о готовящейся Украиной при поддержке США и Европы масштабной провокации в Чернобыле и окрестностях для обвинения России в радиационном загрязнении, рассказал, что в конце января в Европейский координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы поступил официальный запрос из Киева на поставку 66 тысяч комплектов специальной защитной одежды, 20 миллионов гражданских противогазов, а также приборов химической разведки, дозиметров и широкой номенклатуры антидотов.
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