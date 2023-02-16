https://ria.ru/20230216/ukraina-1852393961.html

Лукашенко заявил, что Зеленский уничтожает Украину

Лукашенко заявил, что Зеленский уничтожает Украину - РИА Новости, 16.02.2023

Лукашенко заявил, что Зеленский уничтожает Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский уничтожает Украину. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:37

2023-02-16T13:37

2023-02-16T13:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

белоруссия

александр лукашенко

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский уничтожает Украину. По словам Лукашенко, Украину после завершения конфликта никто восстанавливать не будет. "Понимаете, завтра появится новый острый вопрос, и туда будет все повернуто. Забудут про Украину. Это надо будет сто лет (чтобы восстановить страну – ред.). Никто не поможет", - передает слова Лукашенко пресс-служба. Он сообщил, что если кто и поможет в восстановлении страны, то тогда управлять страной по частям будут другие - экономическими методами. "Если это надо Украине, Зеленскому - пусть воюют. Но это точно не надо обычным людям", - сказал Лукашенко. Он заявил, что есть опасность в эскалации конфликта, в ходе которого пока еще применяются обычные вооружения. Но потенциально может дойти и до гиперзвукового, и ядерного. "Вот в чем опасность. Поэтому надо сейчас остановиться, дурью не маяться и не воевать", - сказал президент Белоруссии.

https://ria.ru/20230215/zelenskiy-1852244700.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр