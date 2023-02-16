https://ria.ru/20230216/ukraina-1852393961.html
Лукашенко заявил, что Зеленский уничтожает Украину
Лукашенко заявил, что Зеленский уничтожает Украину - РИА Новости, 16.02.2023
Лукашенко заявил, что Зеленский уничтожает Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский уничтожает Украину. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:37
2023-02-16T13:37
2023-02-16T13:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский уничтожает Украину. По словам Лукашенко, Украину после завершения конфликта никто восстанавливать не будет. "Понимаете, завтра появится новый острый вопрос, и туда будет все повернуто. Забудут про Украину. Это надо будет сто лет (чтобы восстановить страну – ред.). Никто не поможет", - передает слова Лукашенко пресс-служба. Он сообщил, что если кто и поможет в восстановлении страны, то тогда управлять страной по частям будут другие - экономическими методами. "Если это надо Украине, Зеленскому - пусть воюют. Но это точно не надо обычным людям", - сказал Лукашенко. Он заявил, что есть опасность в эскалации конфликта, в ходе которого пока еще применяются обычные вооружения. Но потенциально может дойти и до гиперзвукового, и ядерного. "Вот в чем опасность. Поэтому надо сейчас остановиться, дурью не маяться и не воевать", - сказал президент Белоруссии.
https://ria.ru/20230215/zelenskiy-1852244700.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лукашенко заявил, что Зеленский уничтожает Украину
Лукашенко заявил, что никто не будет восстанавливать Украину после окончания конфликта
МИНСК, 16 фев – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, что Владимир Зеленский уничтожает Украину.
"Володя Зеленский уничтожает Украину", - сказал он на встрече с зарубежными и белорусскими журналистами в четверг.
По словам Лукашенко, Украину после завершения конфликта никто восстанавливать не будет. "Понимаете, завтра появится новый острый вопрос, и туда будет все повернуто. Забудут про Украину. Это надо будет сто лет (чтобы восстановить страну – ред.). Никто не поможет", - передает слова Лукашенко пресс-служба.
Он сообщил, что если кто и поможет в восстановлении страны, то тогда управлять страной по частям будут другие - экономическими методами. "Если это надо Украине, Зеленскому - пусть воюют. Но это точно не надо обычным людям", - сказал Лукашенко.
Он заявил, что есть опасность в эскалации конфликта, в ходе которого пока еще применяются обычные вооружения. Но потенциально может дойти и до гиперзвукового, и ядерного. "Вот в чем опасность. Поэтому надо сейчас остановиться, дурью не маяться и не воевать", - сказал президент Белоруссии.