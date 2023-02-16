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Глава СНБО Украины пригрозил развалить Россию как государство - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/ukraina-1852390551.html
Глава СНБО Украины пригрозил развалить Россию как государство
Глава СНБО Украины пригрозил развалить Россию как государство - РИА Новости, 16.02.2023
Глава СНБО Украины пригрозил развалить Россию как государство
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что по результатам военных действий Киев развалит Россию как государство. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:28
2023-02-16T13:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что по результатам военных действий Киев развалит Россию как государство. "Российская Федерация будет демонтирована в том виде, в каком она есть сейчас. В противном случае она будет представлять угрозу не только для нашей страны, но и для всего мира", - заявил Данилов в четверг в эфире национального телемарафона "Единые новости". Он отметил, что Киев не собирается отдавать те территории, которые считает своими. "Летом, я более чем уверен, мы будем видеть совсем другую картинку на фронте и на других участках... Посмотрим, где и чья земля будет после войны", - подытожил Данилов. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230206/ukraina-1849478016.html
https://ria.ru/20230215/pantera-1851988146.html
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в мире, россия, украина, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:28 16.02.2023
 
Глава СНБО Украины пригрозил развалить Россию как государство

Глава СНБО Данилов: по результатам боевых действий Украина развалит Россию как государство

© AP Photo / Hanna ArhirovaСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что по результатам военных действий Киев развалит Россию как государство.
"Российская Федерация будет демонтирована в том виде, в каком она есть сейчас. В противном случае она будет представлять угрозу не только для нашей страны, но и для всего мира", - заявил Данилов в четверг в эфире национального телемарафона "Единые новости". Он отметил, что Киев не собирается отдавать те территории, которые считает своими.
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"Летом, я более чем уверен, мы будем видеть совсем другую картинку на фронте и на других участках... Посмотрим, где и чья земля будет после войны", - подытожил Данилов.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАлексей ДаниловСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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