Глава СНБО Украины пригрозил развалить Россию как государство
Глава СНБО Данилов: по результатам боевых действий Украина развалит Россию как государство
© AP Photo / Hanna ArhirovaСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
© AP Photo / Hanna Arhirova
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что по результатам военных действий Киев развалит Россию как государство.
"Российская Федерация будет демонтирована в том виде, в каком она есть сейчас. В противном случае она будет представлять угрозу не только для нашей страны, но и для всего мира", - заявил Данилов в четверг в эфире национального телемарафона "Единые новости". Он отметил, что Киев не собирается отдавать те территории, которые считает своими.
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"Летом, я более чем уверен, мы будем видеть совсем другую картинку на фронте и на других участках... Посмотрим, где и чья земля будет после войны", - подытожил Данилов.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".