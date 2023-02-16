https://ria.ru/20230216/ukraina-1852390551.html

Глава СНБО Украины пригрозил развалить Россию как государство

Глава СНБО Украины пригрозил развалить Россию как государство - РИА Новости, 16.02.2023

Глава СНБО Украины пригрозил развалить Россию как государство

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что по результатам военных действий Киев развалит Россию как государство. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:28

2023-02-16T13:28

2023-02-16T13:28

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

алексей данилов

совет национальной безопасности и обороны украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что по результатам военных действий Киев развалит Россию как государство. "Российская Федерация будет демонтирована в том виде, в каком она есть сейчас. В противном случае она будет представлять угрозу не только для нашей страны, но и для всего мира", - заявил Данилов в четверг в эфире национального телемарафона "Единые новости". Он отметил, что Киев не собирается отдавать те территории, которые считает своими. "Летом, я более чем уверен, мы будем видеть совсем другую картинку на фронте и на других участках... Посмотрим, где и чья земля будет после войны", - подытожил Данилов. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230206/ukraina-1849478016.html

https://ria.ru/20230215/pantera-1851988146.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация в днр и лнр