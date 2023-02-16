https://ria.ru/20230216/ukraina-1852362191.html

В США объяснили, что должен сделать Киев для получения дальнейшей помощи

В США объяснили, что должен сделать Киев для получения дальнейшей помощи - РИА Новости, 16.02.2023

В США объяснили, что должен сделать Киев для получения дальнейшей помощи

Официальные лица США в частном порядке подали Украине сигнал о том, что западная помощь небезгранична, пишет издание Newsweek. "Внутренние критики, вероятно,... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T12:00

2023-02-16T12:00

2023-02-16T13:25

специальная военная операция на украине

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нато

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Официальные лица США в частном порядке подали Украине сигнал о том, что западная помощь небезгранична, пишет издание Newsweek. "Внутренние критики, вероятно, начнут подвергать сомнению ведущую роль Вашингтона в предоставлении помощи, если континентальные государства НАТО будут замечены в оказании недостаточной поддержки или даже расколе из-за Украины", — цитирует автор статьи слова профессора Лондонского университета Роба Сингха. Кроме того, по мнению профессора Королевского колледжа Лондона Майкла Кларка, для продолжения получения поддержки Киев должен предпринять определенные шаги. Это довольно сложная задача для украинских военных, резюмировал Кларк.Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе.Москва также предупреждала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с иностранным вооружением станет законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230216/ukraina-1852323546.html

https://ria.ru/20230216/ukraina-1852317466.html

украина

киев

сша

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в мире, украина, киев, сша, нато