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В США объяснили, что должен сделать Киев для получения дальнейшей помощи - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/ukraina-1852362191.html
В США объяснили, что должен сделать Киев для получения дальнейшей помощи
В США объяснили, что должен сделать Киев для получения дальнейшей помощи - РИА Новости, 16.02.2023
В США объяснили, что должен сделать Киев для получения дальнейшей помощи
Официальные лица США в частном порядке подали Украине сигнал о том, что западная помощь небезгранична, пишет издание Newsweek. "Внутренние критики, вероятно,... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:00
2023-02-16T13:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Официальные лица США в частном порядке подали Украине сигнал о том, что западная помощь небезгранична, пишет издание Newsweek. "Внутренние критики, вероятно, начнут подвергать сомнению ведущую роль Вашингтона в предоставлении помощи, если континентальные государства НАТО будут замечены в оказании недостаточной поддержки или даже расколе из-за Украины", — цитирует автор статьи слова профессора Лондонского университета Роба Сингха. Кроме того, по мнению профессора Королевского колледжа Лондона Майкла Кларка, для продолжения получения поддержки Киев должен предпринять определенные шаги. Это довольно сложная задача для украинских военных, резюмировал Кларк.Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе.Москва также предупреждала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с иностранным вооружением станет законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230216/ukraina-1852323546.html
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в мире, украина, киев, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, НАТО
12:00 16.02.2023 (обновлено: 13:25 16.02.2023)
 
В США объяснили, что должен сделать Киев для получения дальнейшей помощи

Newsweek: США послали Украине сигнал об ограничении западной помощи

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Официальные лица США в частном порядке подали Украине сигнал о том, что западная помощь небезгранична, пишет издание Newsweek.

"Внутренние критики, вероятно, начнут подвергать сомнению ведущую роль Вашингтона в предоставлении помощи, если континентальные государства НАТО будут замечены в оказании недостаточной поддержки или даже расколе из-за Украины", — цитирует автор статьи слова профессора Лондонского университета Роба Сингха.
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Кроме того, по мнению профессора Королевского колледжа Лондона Майкла Кларка, для продолжения получения поддержки Киев должен предпринять определенные шаги.

"Нынешние признаки потенциального нежелания продолжать (финансировать Украину. — Прим. ред.) на самом деле являются лишь выражением того, что Киев должен не просто продолжать сражаться в этом году, но и совершить какой-то решительный перелом на поле боя", — уточнил он.

Это довольно сложная задача для украинских военных, резюмировал Кларк.
Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе.
Москва также предупреждала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с иностранным вооружением станет законной целью для российской армии.
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