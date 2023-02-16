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На Украине мужчина получил пять лет тюрьмы за поддержку спецоперации
На Украине мужчина получил пять лет тюрьмы за поддержку спецоперации - РИА Новости, 16.02.2023
На Украине мужчина получил пять лет тюрьмы за поддержку спецоперации
Приморский районный суд Одессы приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы за поддержку спецоперации России, сообщили в офисе генпрокурора Украины. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T11:52
2023-02-16T11:52
2023-02-16T11:52
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Приморский районный суд Одессы приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы за поддержку спецоперации России, сообщили в офисе генпрокурора Украины. "Суд признал вражеского пособника виновным... Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале. По информации ведомства, мужчина поддерживал спецоперацию РФ, "активно распространял прокремлевскую пропаганду в соцсетях и высказывал свои антиконституционные взгляды среди окружающих". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, одесса
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Одесса
На Украине мужчина получил пять лет тюрьмы за поддержку спецоперации
Суд приговорил жителя Одессы к пяти годам тюрьмы за поддержку российской спецоперации
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Приморский районный суд Одессы приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы за поддержку спецоперации России, сообщили
в офисе генпрокурора Украины.
"Суд признал вражеского пособника виновным... Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.
По информации ведомства, мужчина поддерживал спецоперацию РФ, "активно распространял прокремлевскую пропаганду в соцсетях и высказывал свои антиконституционные взгляды среди окружающих".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.