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На Украине мужчина получил пять лет тюрьмы за поддержку спецоперации - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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На Украине мужчина получил пять лет тюрьмы за поддержку спецоперации
На Украине мужчина получил пять лет тюрьмы за поддержку спецоперации - РИА Новости, 16.02.2023
На Украине мужчина получил пять лет тюрьмы за поддержку спецоперации
Приморский районный суд Одессы приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы за поддержку спецоперации России, сообщили в офисе генпрокурора Украины. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T11:52
2023-02-16T11:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Приморский районный суд Одессы приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы за поддержку спецоперации России, сообщили в офисе генпрокурора Украины. "Суд признал вражеского пособника виновным... Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале. По информации ведомства, мужчина поддерживал спецоперацию РФ, "активно распространял прокремлевскую пропаганду в соцсетях и высказывал свои антиконституционные взгляды среди окружающих". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, украина, россия, одесса
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Одесса
11:52 16.02.2023
 
На Украине мужчина получил пять лет тюрьмы за поддержку спецоперации

Суд приговорил жителя Одессы к пяти годам тюрьмы за поддержку российской спецоперации

© Фото : Аккаунт ГПУ в FacebookУкраинское правосудие
Украинское правосудие - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : Аккаунт ГПУ в Facebook
Украинское правосудие. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Приморский районный суд Одессы приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы за поддержку спецоперации России, сообщили в офисе генпрокурора Украины.
"Суд признал вражеского пособника виновным... Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.
По информации ведомства, мужчина поддерживал спецоперацию РФ, "активно распространял прокремлевскую пропаганду в соцсетях и высказывал свои антиконституционные взгляды среди окружающих".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.02.2023
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