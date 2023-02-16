https://ria.ru/20230216/ukraina-1852359870.html

На Украине мужчина получил пять лет тюрьмы за поддержку спецоперации

На Украине мужчина получил пять лет тюрьмы за поддержку спецоперации - РИА Новости, 16.02.2023

На Украине мужчина получил пять лет тюрьмы за поддержку спецоперации

Приморский районный суд Одессы приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы за поддержку спецоперации России, сообщили в офисе генпрокурора Украины. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T11:52

2023-02-16T11:52

2023-02-16T11:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

одесса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105764/91/1057649191_0:122:930:645_1920x0_80_0_0_2038e435dbb821540e23ad5e0317f228.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Приморский районный суд Одессы приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы за поддержку спецоперации России, сообщили в офисе генпрокурора Украины. "Суд признал вражеского пособника виновным... Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале. По информации ведомства, мужчина поддерживал спецоперацию РФ, "активно распространял прокремлевскую пропаганду в соцсетях и высказывал свои антиконституционные взгляды среди окружающих". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

украина

россия

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, одесса