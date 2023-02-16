В эфир датского телеканала попал украинский военный с нашивкой ИГ*
Украинский военный с нашивкой ИГ попал в эфир датского телеканала DRTV
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в Артемовске
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в Артемовске. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Украинский военный с нашивкой террористической группировки "Исламское государство"* попал в кадр эфира датского телеканала DRTV.
Речь об одном из репортажей о конфликте на Украине, запись которого доступна на сайте канала. В числе прочих датские журналисты засняли двух украинских военнослужащих в военной экипировке, на руке одного из которых виднелась черная нашивка с флагом ИГ*.
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Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что американские спецслужбы завербовали в январе этого года в Сирии 60 боевиков, которых после обучения на базе Эт-Танф планируется забросить в Россию и другие страны СНГ для совершения терактов. По данным ведомства, Штаты отбирают для этих целей боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"* (обе террористические организации запрещены в России).
А летом прошлого года информированный источник РИА Новости сообщал, что Штаты вербуют боевиков ИГ*, содержащихся в подконтрольных курдам тюрьмах и лагерях на северо-востоке Сирии, для дальнейшей их отправки именно на Украину для участия в боевых действиях.
На тот момент, отмечал источник, курды передали американцам без малого сотню главарей и рядовых боевиков ИГ*, в том числе выходцев из Чечни, для переподготовки и заброса в зону СВО.
* Запрещенные в России террористические организации
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