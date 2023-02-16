https://ria.ru/20230216/ukraina-1852334879.html

В эфир датского телеканала попал украинский военный с нашивкой ИГ*

В эфир датского телеканала попал украинский военный с нашивкой ИГ* - РИА Новости, 16.02.2023

В эфир датского телеканала попал украинский военный с нашивкой ИГ*

Украинский военный с нашивкой террористической группировки "Исламское государство"* попал в кадр эфира датского телеканала DRTV. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T10:32

2023-02-16T10:32

2023-02-16T10:32

специальная военная операция на украине

в мире

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исламское государство

дания

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Украинский военный с нашивкой террористической группировки "Исламское государство"* попал в кадр эфира датского телеканала DRTV. Речь об одном из репортажей о конфликте на Украине, запись которого доступна на сайте канала. В числе прочих датские журналисты засняли двух украинских военнослужащих в военной экипировке, на руке одного из которых виднелась черная нашивка с флагом ИГ*. Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что американские спецслужбы завербовали в январе этого года в Сирии 60 боевиков, которых после обучения на базе Эт-Танф планируется забросить в Россию и другие страны СНГ для совершения терактов. По данным ведомства, Штаты отбирают для этих целей боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"* (обе террористические организации запрещены в России). А летом прошлого года информированный источник РИА Новости сообщал, что Штаты вербуют боевиков ИГ*, содержащихся в подконтрольных курдам тюрьмах и лагерях на северо-востоке Сирии, для дальнейшей их отправки именно на Украину для участия в боевых действиях. На тот момент, отмечал источник, курды передали американцам без малого сотню главарей и рядовых боевиков ИГ*, в том числе выходцев из Чечни, для переподготовки и заброса в зону СВО.* Запрещенные в России террористические организации

https://ria.ru/20230119/zakharova-1846109606.html

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, исламское государство, дания, ситуация в днр и лнр