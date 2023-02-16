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В эфир датского телеканала попал украинский военный с нашивкой ИГ* - РИА Новости, 16.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/ukraina-1852334879.html
В эфир датского телеканала попал украинский военный с нашивкой ИГ*
В эфир датского телеканала попал украинский военный с нашивкой ИГ* - РИА Новости, 16.02.2023
В эфир датского телеканала попал украинский военный с нашивкой ИГ*
Украинский военный с нашивкой террористической группировки "Исламское государство"* попал в кадр эфира датского телеканала DRTV. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T10:32
2023-02-16T10:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
исламское государство
дания
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Украинский военный с нашивкой террористической группировки "Исламское государство"* попал в кадр эфира датского телеканала DRTV. Речь об одном из репортажей о конфликте на Украине, запись которого доступна на сайте канала. В числе прочих датские журналисты засняли двух украинских военнослужащих в военной экипировке, на руке одного из которых виднелась черная нашивка с флагом ИГ*. Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что американские спецслужбы завербовали в январе этого года в Сирии 60 боевиков, которых после обучения на базе Эт-Танф планируется забросить в Россию и другие страны СНГ для совершения терактов. По данным ведомства, Штаты отбирают для этих целей боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"* (обе террористические организации запрещены в России). А летом прошлого года информированный источник РИА Новости сообщал, что Штаты вербуют боевиков ИГ*, содержащихся в подконтрольных курдам тюрьмах и лагерях на северо-востоке Сирии, для дальнейшей их отправки именно на Украину для участия в боевых действиях. На тот момент, отмечал источник, курды передали американцам без малого сотню главарей и рядовых боевиков ИГ*, в том числе выходцев из Чечни, для переподготовки и заброса в зону СВО.* Запрещенные в России террористические организации
https://ria.ru/20230119/zakharova-1846109606.html
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в мире, россия, украина, исламское государство, дания, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Исламское государство, Дания, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:32 16.02.2023
 
В эфир датского телеканала попал украинский военный с нашивкой ИГ*

Украинский военный с нашивкой ИГ попал в эфир датского телеканала DRTV

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в Артемовске
Украинские военные в Артемовске - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Украинский военный с нашивкой террористической группировки "Исламское государство"* попал в кадр эфира датского телеканала DRTV.
Речь об одном из репортажей о конфликте на Украине, запись которого доступна на сайте канала. В числе прочих датские журналисты засняли двух украинских военнослужащих в военной экипировке, на руке одного из которых виднелась черная нашивка с флагом ИГ*.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что американские спецслужбы завербовали в январе этого года в Сирии 60 боевиков, которых после обучения на базе Эт-Танф планируется забросить в Россию и другие страны СНГ для совершения терактов. По данным ведомства, Штаты отбирают для этих целей боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"* (обе террористические организации запрещены в России).
А летом прошлого года информированный источник РИА Новости сообщал, что Штаты вербуют боевиков ИГ*, содержащихся в подконтрольных курдам тюрьмах и лагерях на северо-востоке Сирии, для дальнейшей их отправки именно на Украину для участия в боевых действиях.
На тот момент, отмечал источник, курды передали американцам без малого сотню главарей и рядовых боевиков ИГ*, в том числе выходцев из Чечни, для переподготовки и заброса в зону СВО.
* Запрещенные в России террористические организации
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаИсламское государствоДанияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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