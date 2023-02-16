09:52 16.02.2023 (обновлено: 11:40 16.02.2023)
Новость о будущем Украины шокировала немцев
Читатели Die Welt в Twitter не исключили поражения Украины из-за медленных поставок танков
© AP Photo / Joerg SarbachНемецкие танки Leopard 2 A6
© AP Photo / Joerg Sarbach
Немецкие танки Leopard 2 A6. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt в Twitter активно обсуждают статью, в которой говорится о риске поражения Украины из-за медленных поставок танков странами НАТО.
"Тот, кто когда-либо мечтал о том, что Украина должна победить, уже ничем не может помочь!" — написал один из комментаторов.
"Тот, кто когда-либо мечтал о том, что Украина должна победить, уже ничем не может помочь!" — написал один из комментаторов.
"Многие знали это с самого начала, но вы должны придерживаться повестки дня и бессмысленно тратить деньги налогоплательщиков", — поддержал другой.
"Кто бы мог подумать! Это стало полной неожиданностью", — сыронизировал третий.
"С самого начала было ясно, что Украина не победит", — поделился мнением еще один пользователь.
"Шольц позволил остальным подтолкнуть себя к обещаниям. Теперь он оказался в цугцванге, не в последнюю очередь благодаря нашему неумелому министру иностранных дел Анналене Бербок", — заключили читатели.
Ранее глава бундесвера Борис Писториус объявил, что Украина сможет получить лишь половину батальона танков Leopard 2 A6 вместо двух.
Берлин объявил о планах создать "танковый альянс", который смог бы направить ВСУ два батальона танков Leopard 2, что составляет около 90 боевых машин в немецкой военной трактовке и 60 — в украинской. Позднее правительство заявило, что "батальон" стоит понимать именно с точки зрения страны, куда танки поставляются.
"Кто бы мог подумать! Это стало полной неожиданностью", — сыронизировал третий.
"С самого начала было ясно, что Украина не победит", — поделился мнением еще один пользователь.
"Шольц позволил остальным подтолкнуть себя к обещаниям. Теперь он оказался в цугцванге, не в последнюю очередь благодаря нашему неумелому министру иностранных дел Анналене Бербок", — заключили читатели.
Ранее глава бундесвера Борис Писториус объявил, что Украина сможет получить лишь половину батальона танков Leopard 2 A6 вместо двух.
Берлин объявил о планах создать "танковый альянс", который смог бы направить ВСУ два батальона танков Leopard 2, что составляет около 90 боевых машин в немецкой военной трактовке и 60 — в украинской. Позднее правительство заявило, что "батальон" стоит понимать именно с точки зрения страны, куда танки поставляются.