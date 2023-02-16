https://ria.ru/20230216/ukraina-1852323546.html

Новость о будущем Украины шокировала немцев

Новость о будущем Украины шокировала немцев - РИА Новости, 16.02.2023

Новость о будущем Украины шокировала немцев

Тот, кто когда-либо мечтал о том, что Украина должна победить, уже ничем не может помочь!" — написал один из комментаторов. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T09:52

2023-02-16T09:52

2023-02-16T11:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

борис писториус

нато

анналена бербок

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt в Twitter активно обсуждают статью, в которой говорится о риске поражения Украины из-за медленных поставок танков странами НАТО."Тот, кто когда-либо мечтал о том, что Украина должна победить, уже ничем не может помочь!" — написал один из комментаторов."Многие знали это с самого начала, но вы должны придерживаться повестки дня и бессмысленно тратить деньги налогоплательщиков", — поддержал другой. "Кто бы мог подумать! Это стало полной неожиданностью", — сыронизировал третий. "С самого начала было ясно, что Украина не победит", — поделился мнением еще один пользователь. "Шольц позволил остальным подтолкнуть себя к обещаниям. Теперь он оказался в цугцванге, не в последнюю очередь благодаря нашему неумелому министру иностранных дел Анналене Бербок", — заключили читатели.Ранее глава бундесвера Борис Писториус объявил, что Украина сможет получить лишь половину батальона танков Leopard 2 A6 вместо двух. Берлин объявил о планах создать "танковый альянс", который смог бы направить ВСУ два батальона танков Leopard 2, что составляет около 90 боевых машин в немецкой военной трактовке и 60 — в украинской. Позднее правительство заявило, что "батальон" стоит понимать именно с точки зрения страны, куда танки поставляются.

https://ria.ru/20230216/ukraina-1852317466.html

https://ria.ru/20230216/putin-1852313567.html

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в мире, украина, борис писториус, нато, анналена бербок, вооруженные силы украины