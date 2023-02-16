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Новость о будущем Украины шокировала немцев - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/ukraina-1852323546.html
Новость о будущем Украины шокировала немцев
Новость о будущем Украины шокировала немцев - РИА Новости, 16.02.2023
Новость о будущем Украины шокировала немцев
Тот, кто когда-либо мечтал о том, что Украина должна победить, уже ничем не может помочь!" — написал один из комментаторов. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T09:52
2023-02-16T11:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
борис писториус
нато
анналена бербок
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt в Twitter активно обсуждают статью, в которой говорится о риске поражения Украины из-за медленных поставок танков странами НАТО."Тот, кто когда-либо мечтал о том, что Украина должна победить, уже ничем не может помочь!" — написал один из комментаторов."Многие знали это с самого начала, но вы должны придерживаться повестки дня и бессмысленно тратить деньги налогоплательщиков", — поддержал другой. "Кто бы мог подумать! Это стало полной неожиданностью", — сыронизировал третий. "С самого начала было ясно, что Украина не победит", — поделился мнением еще один пользователь. "Шольц позволил остальным подтолкнуть себя к обещаниям. Теперь он оказался в цугцванге, не в последнюю очередь благодаря нашему неумелому министру иностранных дел Анналене Бербок", — заключили читатели.Ранее глава бундесвера Борис Писториус объявил, что Украина сможет получить лишь половину батальона танков Leopard 2 A6 вместо двух. Берлин объявил о планах создать "танковый альянс", который смог бы направить ВСУ два батальона танков Leopard 2, что составляет около 90 боевых машин в немецкой военной трактовке и 60 — в украинской. Позднее правительство заявило, что "батальон" стоит понимать именно с точки зрения страны, куда танки поставляются.
https://ria.ru/20230216/ukraina-1852317466.html
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в мире, украина, борис писториус, нато, анналена бербок, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Борис Писториус, НАТО, Анналена Бербок, Вооруженные силы Украины
09:52 16.02.2023 (обновлено: 11:40 16.02.2023)
 
Новость о будущем Украины шокировала немцев

Читатели Die Welt в Twitter не исключили поражения Украины из-за медленных поставок танков

© AP Photo / Joerg SarbachНемецкие танки Leopard 2 A6
Немецкие танки Leopard 2 A6 - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Joerg Sarbach
Немецкие танки Leopard 2 A6. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt в Twitter активно обсуждают статью, в которой говорится о риске поражения Украины из-за медленных поставок танков странами НАТО.

"Тот, кто когда-либо мечтал о том, что Украина должна победить, уже ничем не может помочь!" — написал один из комментаторов.
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"Многие знали это с самого начала, но вы должны придерживаться повестки дня и бессмысленно тратить деньги налогоплательщиков", — поддержал другой.

"Кто бы мог подумать! Это стало полной неожиданностью", — сыронизировал третий.

"С самого начала было ясно, что Украина не победит", — поделился мнением еще один пользователь.

"Шольц позволил остальным подтолкнуть себя к обещаниям. Теперь он оказался в цугцванге, не в последнюю очередь благодаря нашему неумелому министру иностранных дел Анналене Бербок", — заключили читатели.

Ранее глава бундесвера Борис Писториус объявил, что Украина сможет получить лишь половину батальона танков Leopard 2 A6 вместо двух.

Берлин объявил о планах создать "танковый альянс", который смог бы направить ВСУ два батальона танков Leopard 2, что составляет около 90 боевых машин в немецкой военной трактовке и 60 — в украинской. Позднее правительство заявило, что "батальон" стоит понимать именно с точки зрения страны, куда танки поставляются.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБорис ПисториусНАТОАнналена БербокВооруженные силы Украины
 
 
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