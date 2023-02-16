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"Ждут последствия". В Британии указали на жесткое предупреждение России - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/ukraina-1852317466.html
"Ждут последствия". В Британии указали на жесткое предупреждение России
"Ждут последствия". В Британии указали на жесткое предупреждение России - РИА Новости, 16.02.2023
"Ждут последствия". В Британии указали на жесткое предупреждение России
Дипломат Билл Бернс, будучи представителем США в Москве в 2008 году, предупреждал, что Москва очень болезненно воспримет вступление Украины в НАТО, но Запад не... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T09:17
2023-02-16T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Дипломат Билл Бернс, будучи представителем США в Москве в 2008 году, предупреждал, что Москва очень болезненно воспримет вступление Украины в НАТО, но Запад не обратил внимания на это и продолжил свою игру, написал бывший британский посол в России Тони Брентон для Financial Times.По мнению дипломата, политика Запада повлияла на начало конфликта на Украине. Брентон напомнил слова экс-посла США в СССР Джорджа Кеннана, назвавшего расширение НАТО главной ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны.Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе.Москва предупреждала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием станет законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230216/putin-1852313567.html
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в мире, россия, украина, сша, нато, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, НАТО, Великобритания
09:17 16.02.2023 (обновлено: 10:44 16.02.2023)
 
"Ждут последствия". В Британии указали на жесткое предупреждение России

Экс-посол Британии Брентон: обещание Запада принять Украину в НАТО привело к конфликту

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Дипломат Билл Бернс, будучи представителем США в Москве в 2008 году, предупреждал, что Москва очень болезненно воспримет вступление Украины в НАТО, но Запад не обратил внимания на это и продолжил свою игру, написал бывший британский посол в России Тони Брентон для Financial Times.

"Мы проигнорировали все эти предупреждения и продолжали двигаться вперед. Рука, нажимающая на спусковой крючок, ответственна за последствия", — отметил он.

По мнению дипломата, политика Запада повлияла на начало конфликта на Украине.
Брентон напомнил слова экс-посла США в СССР Джорджа Кеннана, назвавшего расширение НАТО главной ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны.
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Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе.
Москва предупреждала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием станет законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАНАТОВеликобритания
 
 
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