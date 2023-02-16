https://ria.ru/20230216/ukraina-1852317466.html

"Ждут последствия". В Британии указали на жесткое предупреждение России

"Ждут последствия". В Британии указали на жесткое предупреждение России - РИА Новости, 16.02.2023

"Ждут последствия". В Британии указали на жесткое предупреждение России

Дипломат Билл Бернс, будучи представителем США в Москве в 2008 году, предупреждал, что Москва очень болезненно воспримет вступление Украины в НАТО, но Запад не... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T09:17

2023-02-16T09:17

2023-02-16T10:44

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Дипломат Билл Бернс, будучи представителем США в Москве в 2008 году, предупреждал, что Москва очень болезненно воспримет вступление Украины в НАТО, но Запад не обратил внимания на это и продолжил свою игру, написал бывший британский посол в России Тони Брентон для Financial Times.По мнению дипломата, политика Запада повлияла на начало конфликта на Украине. Брентон напомнил слова экс-посла США в СССР Джорджа Кеннана, назвавшего расширение НАТО главной ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны.Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе.Москва предупреждала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием станет законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230216/putin-1852313567.html

https://ria.ru/20230216/podgotovka-1852207380.html

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в мире, россия, украина, сша, нато, великобритания