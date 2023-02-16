09:17 16.02.2023 (обновлено: 10:44 16.02.2023)
"Ждут последствия". В Британии указали на жесткое предупреждение России
Экс-посол Британии Брентон: обещание Запада принять Украину в НАТО привело к конфликту
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Дипломат Билл Бернс, будучи представителем США в Москве в 2008 году, предупреждал, что Москва очень болезненно воспримет вступление Украины в НАТО, но Запад не обратил внимания на это и продолжил свою игру, написал бывший британский посол в России Тони Брентон для Financial Times.
"Мы проигнорировали все эти предупреждения и продолжали двигаться вперед. Рука, нажимающая на спусковой крючок, ответственна за последствия", — отметил он.
По мнению дипломата, политика Запада повлияла на начало конфликта на Украине.
Брентон напомнил слова экс-посла США в СССР Джорджа Кеннана, назвавшего расширение НАТО главной ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны.
Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе.
Москва предупреждала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием станет законной целью для российской армии.