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В Подмосковье учителя музыки заподозрили в развращении учениц - РИА Новости, 16.02.2023
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В Подмосковье учителя музыки заподозрили в развращении учениц
В Подмосковье учителя музыки заподозрили в развращении учениц - РИА Новости, 16.02.2023
В Подмосковье учителя музыки заподозрили в развращении учениц
Учителя музыки в частной подмосковной школе заподозрили в развращении учениц, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя областного главка СК... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:55
2023-02-16T12:55
россия
происшествия
московская область (подмосковье)
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Учителя музыки в частной подмосковной школе заподозрили в развращении учениц, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. "Задержан 53-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетних (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ)", - сказала она. По данным следствия, с июня 2022 по февраль 2023 года учитель музыки в частной школе во время уроков "совершал развратные действия" в отношении нескольких учениц младше 12 лет. Сейчас следователи допрашивают подозреваемого.
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россия
московская область (подмосковье)
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россия, происшествия, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
12:55 16.02.2023
 
В Подмосковье учителя музыки заподозрили в развращении учениц

В Подмосковье учителя музыки задержали по подозрению в развращении малолетних учениц

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Учителя музыки в частной подмосковной школе заподозрили в развращении учениц, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Задержан 53-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетних (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ)", - сказала она.
По данным следствия, с июня 2022 по февраль 2023 года учитель музыки в частной школе во время уроков "совершал развратные действия" в отношении нескольких учениц младше 12 лет. Сейчас следователи допрашивают подозреваемого.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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В Ленинградской области задержали подозреваемого в педофилии учителя
 
РоссияПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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