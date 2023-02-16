https://ria.ru/20230216/uchitel-1852381737.html

В Подмосковье учителя музыки заподозрили в развращении учениц

В Подмосковье учителя музыки заподозрили в развращении учениц - РИА Новости, 16.02.2023

В Подмосковье учителя музыки заподозрили в развращении учениц

Учителя музыки в частной подмосковной школе заподозрили в развращении учениц, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя областного главка СК... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T12:55

2023-02-16T12:55

2023-02-16T12:55

россия

происшествия

московская область (подмосковье)

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Учителя музыки в частной подмосковной школе заподозрили в развращении учениц, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. "Задержан 53-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетних (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ)", - сказала она. По данным следствия, с июня 2022 по февраль 2023 года учитель музыки в частной школе во время уроков "совершал развратные действия" в отношении нескольких учениц младше 12 лет. Сейчас следователи допрашивают подозреваемого.

https://ria.ru/20210317/kriminal-1601614843.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, происшествия, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)