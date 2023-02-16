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В Подмосковье учителя музыки заподозрили в развращении учениц
В Подмосковье учителя музыки заподозрили в развращении учениц - РИА Новости, 16.02.2023
В Подмосковье учителя музыки заподозрили в развращении учениц
Учителя музыки в частной подмосковной школе заподозрили в развращении учениц, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя областного главка СК... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:55
2023-02-16T12:55
2023-02-16T12:55
россия
происшествия
московская область (подмосковье)
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Учителя музыки в частной подмосковной школе заподозрили в развращении учениц, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. "Задержан 53-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетних (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ)", - сказала она. По данным следствия, с июня 2022 по февраль 2023 года учитель музыки в частной школе во время уроков "совершал развратные действия" в отношении нескольких учениц младше 12 лет. Сейчас следователи допрашивают подозреваемого.
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россия, происшествия, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье учителя музыки заподозрили в развращении учениц
В Подмосковье учителя музыки задержали по подозрению в развращении малолетних учениц