https://ria.ru/20230216/turtsiya-1852371377.html

В Турции спасли девушку, пролежавшую под завалами 11 суток

В Турции спасли девушку, пролежавшую под завалами 11 суток - РИА Новости, 16.02.2023

В Турции спасли девушку, пролежавшую под завалами 11 суток

Спасателям удалось извлечь живой из-под завалов девушку спустя 248 часов после землетрясения на юго-востоке Турции, сообщил телеканал TRT. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T12:27

2023-02-16T12:27

2023-02-16T12:34

кахраманмараш

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

турция

сирия

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СТАМБУЛ, 16 фев - РИА Новости. Спасателям удалось извлечь живой из-под завалов девушку спустя 248 часов после землетрясения на юго-востоке Турции, сообщил телеканал TRT."Девушку извлекли живой из-под завалов в районе Каябашы города Кахраманмараш спустя 248 часов после землетрясения", - сообщил канал.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 36 тысяч человек, пострадали более 108 тысяч.

https://ria.ru/20230216/zemletryasenie-1852349550.html

кахраманмараш

турция

сирия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, турция, сирия