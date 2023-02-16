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В Турции спасли девушку, пролежавшую под завалами 11 суток - РИА Новости, 16.02.2023
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В Турции спасли девушку, пролежавшую под завалами 11 суток
В Турции спасли девушку, пролежавшую под завалами 11 суток - РИА Новости, 16.02.2023
В Турции спасли девушку, пролежавшую под завалами 11 суток
Спасателям удалось извлечь живой из-под завалов девушку спустя 248 часов после землетрясения на юго-востоке Турции, сообщил телеканал TRT. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:27
2023-02-16T12:34
кахраманмараш
сильное землетрясение в турции и сирии
в мире
турция
сирия
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СТАМБУЛ, 16 фев - РИА Новости. Спасателям удалось извлечь живой из-под завалов девушку спустя 248 часов после землетрясения на юго-востоке Турции, сообщил телеканал TRT."Девушку извлекли живой из-под завалов в районе Каябашы города Кахраманмараш спустя 248 часов после землетрясения", - сообщил канал.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 36 тысяч человек, пострадали более 108 тысяч.
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кахраманмараш
турция
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кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, турция, сирия
Кахраманмараш, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, В мире, Турция, Сирия
12:27 16.02.2023 (обновлено: 12:34 16.02.2023)
 
В Турции спасли девушку, пролежавшую под завалами 11 суток

В Турции на 11-е сутки после землетрясения спасатели извлекли из-под завалов живую девушку

© Sputnik / Махир Бозтепе / Перейти в медиабанкЖилые дома, разрушенные в результате землетрясения в Антакье, Турция
Жилые дома, разрушенные в результате землетрясения в Антакье, Турция - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Sputnik / Махир Бозтепе
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Жилые дома, разрушенные в результате землетрясения в Антакье, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 16 фев - РИА Новости. Спасателям удалось извлечь живой из-под завалов девушку спустя 248 часов после землетрясения на юго-востоке Турции, сообщил телеканал TRT.
"Девушку извлекли живой из-под завалов в районе Каябашы города Кахраманмараш спустя 248 часов после землетрясения", - сообщил канал.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 36 тысяч человек, пострадали более 108 тысяч.
Разбор завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье, Турция - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 11:18
Число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 36 187
 
КахраманмарашСильное землетрясение в Турции и СирииВ миреТурцияСирия
 
 
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