https://ria.ru/20230216/tur-1852412027.html
В Израиле презентовали виртуальный тур по "местечку горских евреев"
В Израиле презентовали виртуальный тур по "местечку горских евреев" - РИА Новости, 16.02.2023
В Израиле презентовали виртуальный тур по "местечку горских евреев"
На международной туристической выставке IMTM-2023, которая проходит в Тель-Авиве, представили виртуальный тур по Красной Слободе, где проживают горские евреи,... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:22
2023-02-16T14:22
2023-02-16T14:22
израиль
азербайджан
тель-авив
год нисанов
герман захарьяев
зарах илиев
общество
религия
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. На международной туристической выставке IMTM-2023, которая проходит в Тель-Авиве, представили виртуальный тур по Красной Слободе, где проживают горские евреи, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда горских евреев СТМЭГИ.Красная Слобода — предместье города Губа на севере Азербайджана, она известна во всем мире как единственный за пределами Израиля населенный пункт, где евреи проживают компактно и составляют большинство."С недавних пор в Красной Слободе действует уникальный, единственный в мире историко-этнографический Музей горских евреев. Музей расположился в старой отреставрированной синагоге Карчоги, закрытой в Советские годы. Инициатива создания музея горских евреев принадлежит российским бизнесменам и филантропам – уроженцам азербайджанской Красной Слободы Году Нисанову, Зараху Илиеву и Герману Захарьяеву. Созданием общей концепции и сбором экспонатов занимался Международный благотворительный фонд СТМЭГИ — крупнейшая организация, объединяющая горских евреев всего мира. Помощь при создании музея оказали власти Азербайджанской республики", - пояснили в организации.Также гостям выставки на стенде Азербайджана, который посетил в том числе министр туризма Израиля Хаим Кац, показали и виртуальную прогулку по музею горских евреев. Глава медиагруппы СТМЭГИ Давид Мордехаев, который курировал концепцию и создание музея пояснил, что в здании полностью сохранен первоначальный фасад, но внутреннее пространство спроектировано по современным стандартам."На двух этажах расположилась уникальная композиция, посвященная истории горских евреев, с информационными стендами на трех языках: русском, азербайджанском и английском, описывающими уникальную историю и культуру евреев Кавказа", — подчеркнул Мордехаев.В экспозиции представлено множество артефактов (одежда, утварь, украшения, ювелирные изделия, декоративно-прикладное искусство, предметы религиозного культа, священные книги), иллюстрирующих многообразную культуру горско-еврейской общины. Особое место в собрании музея, по его словам, заняли художественные открытки и исторические документы из коллекции антиквара Зоара Шалумова."Наша приверженность вере и наследию предков устояла перед испытанием временем, но сейчас, когда большинство нашего народа покинуло места традиционного проживания, наши традиции, культура и язык требуют сохранения. Мы надеемся, что открытие в Красной Слободе музея, а также ешивы и миквы, укрепит общину и послужит привлечению в Красную Слободу туристов из Израиля и из других стран мира", - заявил в свою очередь президент Фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев.Горские евреи — это одна из субэтнических групп евреев, исторически проживавшая на Северном Кавказе и в восточной части Закавказья (Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Азербайджан). В настоящее время большая часть этноса, насчитывающего 120-150 тыс. человек, проживает в Израиле. Также общины существуют в Москве, Санкт-Петербурге, Германии, Австрии, США и Канаде. Известными представителями горско-еврейского этноса сейчас являются предприниматель Год Нисанов, художественный руководитель Электротеатра "Станиславский" Борис Юхананов, музыковед Манашир Якубов, эстрадная певица Жасмин, актриса Виктория Исакова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, азербайджан, тель-авив, год нисанов, герман захарьяев, зарах илиев, общество, религия
Израиль, Азербайджан, Тель-Авив, Год Нисанов, Герман Захарьяев, Зарах Илиев, Общество, Религия
В Израиле презентовали виртуальный тур по "местечку горских евреев"
Виртуальный тур по центру горских евреев в Азербайджане показали на выставке IMTM-2023
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости.
На международной туристической выставке IMTM-2023, которая проходит в Тель-Авиве, представили виртуальный тур
по Красной Слободе, где проживают горские евреи, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда горских евреев СТМЭГИ.
Красная Слобода — предместье города Губа на севере Азербайджана
, она известна во всем мире как единственный за пределами Израиля населенный пункт, где евреи проживают компактно и составляют большинство.
"С недавних пор в Красной Слободе действует уникальный, единственный в мире историко-этнографический Музей горских евреев. Музей расположился в старой отреставрированной синагоге Карчоги, закрытой в Советские годы. Инициатива создания музея горских евреев принадлежит российским бизнесменам и филантропам – уроженцам азербайджанской Красной Слободы Году Нисанову
, Зараху Илиеву
и Герману Захарьяеву
. Созданием общей концепции и сбором экспонатов занимался Международный благотворительный фонд СТМЭГИ — крупнейшая организация, объединяющая горских евреев всего мира. Помощь при создании музея оказали власти Азербайджанской республики", - пояснили в организации.
Также гостям выставки на стенде Азербайджана, который посетил в том числе министр туризма Израиля Хаим Кац, показали и виртуальную прогулку по музею горских евреев. Глава медиагруппы СТМЭГИ Давид Мордехаев, который курировал концепцию и создание музея пояснил, что в здании полностью сохранен первоначальный фасад, но внутреннее пространство спроектировано по современным стандартам.
"На двух этажах расположилась уникальная композиция, посвященная истории горских евреев, с информационными стендами на трех языках: русском, азербайджанском и английском, описывающими уникальную историю и культуру евреев Кавказа", — подчеркнул Мордехаев.
В экспозиции представлено множество артефактов (одежда, утварь, украшения, ювелирные изделия, декоративно-прикладное искусство, предметы религиозного культа, священные книги), иллюстрирующих многообразную культуру горско-еврейской общины. Особое место в собрании музея, по его словам, заняли художественные открытки и исторические документы из коллекции антиквара Зоара Шалумова.
"Наша приверженность вере и наследию предков устояла перед испытанием временем, но сейчас, когда большинство нашего народа покинуло места традиционного проживания, наши традиции, культура и язык требуют сохранения. Мы надеемся, что открытие в Красной Слободе музея, а также ешивы и миквы, укрепит общину и послужит привлечению в Красную Слободу туристов из Израиля и из других стран мира", - заявил в свою очередь президент Фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев.
Горские евреи — это одна из субэтнических групп евреев, исторически проживавшая на Северном Кавказе
и в восточной части Закавказья
(Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Азербайджан). В настоящее время большая часть этноса, насчитывающего 120-150 тыс. человек, проживает в Израиле. Также общины существуют в Москве
, Санкт-Петербурге
, Германии
, Австрии
, США
и Канаде
. Известными представителями горско-еврейского этноса сейчас являются предприниматель Год Нисанов, художественный руководитель Электротеатра "Станиславский"
Борис Юхананов, музыковед Манашир Якубов, эстрадная певица Жасмин
, актриса Виктория Исакова
.