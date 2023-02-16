https://ria.ru/20230216/trevoga-1852436446.html

На востоке Украины объявили воздушную тревогу

На востоке Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.02.2023

На востоке Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T15:28

2023-02-16T15:28

2023-02-16T15:29

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. По данным ведомства, сигнал тревоги начал звучать в 15.05 мск. Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, харьковская область, киев, вооруженные силы рф