https://ria.ru/20230216/trevoga-1852388276.html

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины - РИА Новости, 16.02.2023

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:19

2023-02-16T13:19

2023-02-16T13:21

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.Тревога начала звучать в областях в промежутке с 13.11 по 13.16 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230216/rossiya-1852339567.html

украина

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украина, вооруженные силы рф, в мире