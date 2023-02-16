https://ria.ru/20230216/trevoga-1852388276.html
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины - РИА Новости, 16.02.2023
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:19
2023-02-16T13:19
2023-02-16T13:21
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.Тревога начала звучать в областях в промежутке с 13.11 по 13.16 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230216/rossiya-1852339567.html
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украина, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
13:19 16.02.2023 (обновлено: 13:21 16.02.2023)
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны