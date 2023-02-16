https://ria.ru/20230216/trevoga-1852338270.html
Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины
Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины - РИА Новости, 16.02.2023
Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины
Воздушная тревога звучит в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T10:40
2023-02-16T10:40
2023-02-16T10:46
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации."Сумская область: объявлена (воздушная тревога - ред.) в 10.35 (мск). Харьковская область: объявлена в 10.27. Днепропетровская область: объявлена в 10.27", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Ранее в четверг воздушная тревога уже была объявлена на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html
украина
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украина, днепропетровская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, В мире
10:40 16.02.2023 (обновлено: 10:46 16.02.2023)
Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины
Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Воздушная тревога звучит в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
"Сумская область: объявлена (воздушная тревога - ред.) в 10.35 (мск). Харьковская область: объявлена в 10.27. Днепропетровская область: объявлена в 10.27", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее в четверг воздушная тревога уже была объявлена на всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.