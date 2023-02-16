https://ria.ru/20230216/test-1852422572.html
Эксперт рассказала о неинвазивном пренатальном тесте
Эксперт рассказала о неинвазивном пренатальном тесте - РИА Новости, 16.02.2023
Эксперт рассказала о неинвазивном пренатальном тесте
Полногеномная версия неинвазивного пренатального теста позволяет оценить риск развития большей части хромосомных изменений у плода, делать такой тест можно с... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:48
2023-02-16T14:48
2023-02-16T14:51
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Полногеномная версия неинвазивного пренатального теста позволяет оценить риск развития большей части хромосомных изменений у плода, делать такой тест можно с 9-10 недели беременности, рассказала доцент кафедры медицинской генетики Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО), медицинский директор ООО "Эвоген" Елена Баранова. Она отметила, что неинвазивные пренатальные тесты бывают разных видов - есть те, которые выявляют риск только по определённым хромосомам, а есть расширенные варианты такого теста. Полногеномный неинвазивный пренатальный тест можно делать, начиная с 9-10 недели беременности, уточнила Баранова. По ее словам, тест делается довольно быстро - в большинстве случаев анализ занимает чуть больше недели. Для анализа требуется забор крови из вены.
https://ria.ru/20220913/testirovanie-1816574537.html
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РИА Новости
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Общество, Россия, Здоровье - Общество, Медицина, беременность
14:48 16.02.2023 (обновлено: 14:51 16.02.2023)
Эксперт рассказала о неинвазивном пренатальном тесте
Баранова: неинвазивный пренатальный тест позволяет оценить риски хромосомных отклонений
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Полногеномная версия неинвазивного пренатального теста позволяет оценить риск развития большей части хромосомных изменений у плода, делать такой тест можно с 9-10 недели беременности, рассказала доцент кафедры медицинской генетики Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО), медицинский директор ООО "Эвоген" Елена Баранова.
"Есть полногеномные версии неинвазивного пренатального теста, который позволяет оценить риск по всем хромосомам, а также оценить риск микрохромосомных аномалий",- сказала Баранова на конференции "Генетические технологии в диагностике и лечении заболеваний".
Она отметила, что неинвазивные пренатальные тесты бывают разных видов - есть те, которые выявляют риск только по определённым хромосомам, а есть расширенные варианты такого теста.
Полногеномный неинвазивный пренатальный тест можно делать, начиная с 9-10 недели беременности, уточнила Баранова.
По ее словам, тест делается довольно быстро - в большинстве случаев анализ занимает чуть больше недели. Для анализа требуется забор крови из вены.