https://ria.ru/20230216/test-1852422572.html

Эксперт рассказала о неинвазивном пренатальном тесте

Эксперт рассказала о неинвазивном пренатальном тесте - РИА Новости, 16.02.2023

Эксперт рассказала о неинвазивном пренатальном тесте

Полногеномная версия неинвазивного пренатального теста позволяет оценить риск развития большей части хромосомных изменений у плода, делать такой тест можно с... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:48

2023-02-16T14:48

2023-02-16T14:51

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Полногеномная версия неинвазивного пренатального теста позволяет оценить риск развития большей части хромосомных изменений у плода, делать такой тест можно с 9-10 недели беременности, рассказала доцент кафедры медицинской генетики Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО), медицинский директор ООО "Эвоген" Елена Баранова. Она отметила, что неинвазивные пренатальные тесты бывают разных видов - есть те, которые выявляют риск только по определённым хромосомам, а есть расширенные варианты такого теста. Полногеномный неинвазивный пренатальный тест можно делать, начиная с 9-10 недели беременности, уточнила Баранова. По ее словам, тест делается довольно быстро - в большинстве случаев анализ занимает чуть больше недели. Для анализа требуется забор крови из вены.

https://ria.ru/20220913/testirovanie-1816574537.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, здоровье - общество, медицина, беременность