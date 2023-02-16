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Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублей - РИА Новости, 16.02.2023
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Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублей
Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублей - РИА Новости, 16.02.2023
Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублей
Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по одному миллиону рублей на каждого погибшего, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T21:05
2023-02-16T21:18
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по одному миллиону рублей на каждого погибшего, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."В целях оказания мер социальной поддержки гражданам в связи с террористическим актом, совершенным 8 октября 2022 года на Крымском мосту, выплатить единовременное пособие членам семей граждан, погибших в результате террористического акта, в размере одного миллиона рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи", - говорится в документе.На эти цели кабмин выделил МЧС России средства из резервного фонда. Ведомство должно будет представить доклад в правительство до 1 февраля 2024 года.На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
https://ria.ru/20230211/orden-1851406820.html
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Евгения Нефедова
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Путин
21:05 16.02.2023 (обновлено: 21:18 16.02.2023)
 
Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублей

Правительство: семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублей

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКрымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по одному миллиону рублей на каждого погибшего, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях оказания мер социальной поддержки гражданам в связи с террористическим актом, совершенным 8 октября 2022 года на Крымском мосту, выплатить единовременное пособие членам семей граждан, погибших в результате террористического акта, в размере одного миллиона рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи", - говорится в документе.
На эти цели кабмин выделил МЧС России средства из резервного фонда. Ведомство должно будет представить доклад в правительство до 1 февраля 2024 года.
На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
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