https://ria.ru/20230216/terakt-1852533804.html

Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублей

Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублей - РИА Новости, 16.02.2023

Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублей

Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по одному миллиону рублей на каждого погибшего, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T21:05

2023-02-16T21:05

2023-02-16T21:18

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по одному миллиону рублей на каждого погибшего, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."В целях оказания мер социальной поддержки гражданам в связи с террористическим актом, совершенным 8 октября 2022 года на Крымском мосту, выплатить единовременное пособие членам семей граждан, погибших в результате террористического акта, в размере одного миллиона рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи", - говорится в документе.На эти цели кабмин выделил МЧС России средства из резервного фонда. Ведомство должно будет представить доклад в правительство до 1 февраля 2024 года.На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.

https://ria.ru/20230211/orden-1851406820.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин