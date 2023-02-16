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Генпрокурор Техаса заявил, что подаст в суд на администрацию Байдена - РИА Новости, 16.02.2023
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Генпрокурор Техаса заявил, что подаст в суд на администрацию Байдена
Генпрокурор Техаса заявил, что подаст в суд на администрацию Байдена - РИА Новости, 16.02.2023
Генпрокурор Техаса заявил, что подаст в суд на администрацию Байдена
Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подаст в суд на президента США Джо Байдена и его администрацию в связи с незаконным, с его точки зрения, подписанием... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T03:00
2023-02-16T05:53
в мире
техас
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подаст в суд на президента США Джо Байдена и его администрацию в связи с незаконным, с его точки зрения, подписанием закона о бюджете страны на 2023 финансовый год на сумму почти 1,7 триллиона долларов в условиях отсутствия кворума в палате представителей, говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса прокурора."Генеральный прокурор Пакстон подает в суд на президента Байдена и членов его администрации в связи с незаконным подписанием и применением закона о консолидированных ассигнованиях на 2023 год, который являлся последним сводным законопроектом о расходах", — подчеркивается в публикации.В нем утверждается, что палата представителей в условиях отсутствия кворума утвердила бюджет на сумму в 1,7 триллиона долларов, что, по мнению Пакстона, стало "вопиющим нарушением конституции США".Он также напомнил, что, согласно конституции страны, принятие законопроектов требует личного присутствия как минимум половины членов палаты представителей. В случае с утверждением бюджета, напоминает чиновник, в декабре 2022 года на месте присутствовали менее половины членов палаты, а большая их часть голосовала в удаленном формате."Конституция США дает полномочия палате без кворума лишь "переносить на другой день" заседания или "принуждать к явке отсутствующих членов", — отметил генпрокурор.Поскольку "посещаемость" означает физическое присутствие, основной закон страны не допускает, чтобы удаленное голосование служило основанием для наличия кворума, заключил он.
https://ria.ru/20230211/bayden-1851347616.html
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в мире, техас, сша, джо байден
В мире, Техас, США, Джо Байден
03:00 16.02.2023 (обновлено: 05:53 16.02.2023)
 
Генпрокурор Техаса заявил, что подаст в суд на администрацию Байдена

Генпрокурор Техаса Пакстон заявил, что подаст в суд на администрацию Байдена

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подаст в суд на президента США Джо Байдена и его администрацию в связи с незаконным, с его точки зрения, подписанием закона о бюджете страны на 2023 финансовый год на сумму почти 1,7 триллиона долларов в условиях отсутствия кворума в палате представителей, говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса прокурора.
"Генеральный прокурор Пакстон подает в суд на президента Байдена и членов его администрации в связи с незаконным подписанием и применением закона о консолидированных ассигнованиях на 2023 год, который являлся последним сводным законопроектом о расходах", — подчеркивается в публикации.
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В нем утверждается, что палата представителей в условиях отсутствия кворума утвердила бюджет на сумму в 1,7 триллиона долларов, что, по мнению Пакстона, стало "вопиющим нарушением конституции США".

"Я подаю в суд на администрацию Байдена, чтобы прекратить реализацию данного законопроекта, потому что он не был принят на законных основаниях и является неконституционным", — добавил генпрокурор Техаса.

Он также напомнил, что, согласно конституции страны, принятие законопроектов требует личного присутствия как минимум половины членов палаты представителей. В случае с утверждением бюджета, напоминает чиновник, в декабре 2022 года на месте присутствовали менее половины членов палаты, а большая их часть голосовала в удаленном формате.
"Конституция США дает полномочия палате без кворума лишь "переносить на другой день" заседания или "принуждать к явке отсутствующих членов", — отметил генпрокурор.
Поскольку "посещаемость" означает физическое присутствие, основной закон страны не допускает, чтобы удаленное голосование служило основанием для наличия кворума, заключил он.
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