https://ria.ru/20230216/tekhas-1852296194.html

Генпрокурор Техаса заявил, что подаст в суд на администрацию Байдена

Генпрокурор Техаса заявил, что подаст в суд на администрацию Байдена - РИА Новости, 16.02.2023

Генпрокурор Техаса заявил, что подаст в суд на администрацию Байдена

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подаст в суд на президента США Джо Байдена и его администрацию в связи с незаконным, с его точки зрения, подписанием... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T03:00

2023-02-16T03:00

2023-02-16T05:53

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ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подаст в суд на президента США Джо Байдена и его администрацию в связи с незаконным, с его точки зрения, подписанием закона о бюджете страны на 2023 финансовый год на сумму почти 1,7 триллиона долларов в условиях отсутствия кворума в палате представителей, говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса прокурора."Генеральный прокурор Пакстон подает в суд на президента Байдена и членов его администрации в связи с незаконным подписанием и применением закона о консолидированных ассигнованиях на 2023 год, который являлся последним сводным законопроектом о расходах", — подчеркивается в публикации.В нем утверждается, что палата представителей в условиях отсутствия кворума утвердила бюджет на сумму в 1,7 триллиона долларов, что, по мнению Пакстона, стало "вопиющим нарушением конституции США".Он также напомнил, что, согласно конституции страны, принятие законопроектов требует личного присутствия как минимум половины членов палаты представителей. В случае с утверждением бюджета, напоминает чиновник, в декабре 2022 года на месте присутствовали менее половины членов палаты, а большая их часть голосовала в удаленном формате."Конституция США дает полномочия палате без кворума лишь "переносить на другой день" заседания или "принуждать к явке отсутствующих членов", — отметил генпрокурор.Поскольку "посещаемость" означает физическое присутствие, основной закон страны не допускает, чтобы удаленное голосование служило основанием для наличия кворума, заключил он.

https://ria.ru/20230211/bayden-1851347616.html

https://ria.ru/20230210/byudzhet-1851313470.html

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в мире, техас, сша, джо байден