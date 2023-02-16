https://ria.ru/20230216/tayvan-1852402274.html

США разрабатывают план по Тайваню с учетом уроков украинского кризиса

США разрабатывают план по Тайваню с учетом уроков украинского кризиса - РИА Новости, 16.02.2023

США разрабатывают план по Тайваню с учетом уроков украинского кризиса

США разрабатывают план по Тайваню с учетом уроков украинского кризиса, заявила первый заместитель министра обороны страны Кэтлин Хикс. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:01

2023-02-16T14:01

2023-02-16T14:06

в мире

тайвань

сша

пентагон

китай

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. США разрабатывают план по Тайваню с учетом уроков украинского кризиса, заявила первый заместитель министра обороны страны Кэтлин Хикс. Как заявила Хикс в интервью Ассошиэйтед Пресс, к Украине скорее применялся подход "без предварительного разогрева", в отличии от "спланированного подхода, над которым мы работаем для Тайваня". "Мы применим уроки (украинского кризиса)", - заявила Хикс. По словам заместителя главы Пентагона, в случае действий Пекина в отношении Тайваня пополнение запасов будет затруднено, особенно если Пекин перекроет доступ к океану, а самой сложной операцией может быть высадка десанта. Однако, как отмечает агентство, Пентагон не может заблаговременно разместить оборудование на Тайване, которого у него нет. "Украина оказывает сильное давление на оборонные запасы США и Европы и показывает, что ни одна из них не готова к крупному конфликту с применением конвенционального оружия", - говорится в сообщении. По словам Хикс, увеличение поставок оружия Киеву "не замедлило поддержку Тайваня со стороны США". Однако многие военные поставки, ранее обещанные Тайваню, сталкиваются с такими же сложностями, как и в случае передаваемых Киеву боеприпасов - нехваткой запчастей и рабочей силы. Пекин не раз заявлял, что США должны прекратить прекратить продажу вооружений Тайваню и связи с островом по военной линии. Ранее министр иностранных дел Тайваня Джозеф У (У Чжаосе) заявил, что считает, что Пекин может попытаться "вторгнуться" на остров в 2027 году, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230209/vtorzhenie-1850955075.html

https://ria.ru/20230208/ssha-1850514586.html

https://ria.ru/20230213/tayvan-1851590975.html

https://ria.ru/20230131/voyna-1848572873.html

тайвань

сша

китай

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, тайвань, сша, пентагон, китай