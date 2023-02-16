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США разрабатывают план по Тайваню с учетом уроков украинского кризиса - РИА Новости, 16.02.2023
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США разрабатывают план по Тайваню с учетом уроков украинского кризиса
США разрабатывают план по Тайваню с учетом уроков украинского кризиса - РИА Новости, 16.02.2023
США разрабатывают план по Тайваню с учетом уроков украинского кризиса
США разрабатывают план по Тайваню с учетом уроков украинского кризиса, заявила первый заместитель министра обороны страны Кэтлин Хикс. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:01
2023-02-16T14:06
в мире
тайвань
сша
пентагон
китай
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. США разрабатывают план по Тайваню с учетом уроков украинского кризиса, заявила первый заместитель министра обороны страны Кэтлин Хикс. Как заявила Хикс в интервью Ассошиэйтед Пресс, к Украине скорее применялся подход "без предварительного разогрева", в отличии от "спланированного подхода, над которым мы работаем для Тайваня". "Мы применим уроки (украинского кризиса)", - заявила Хикс. По словам заместителя главы Пентагона, в случае действий Пекина в отношении Тайваня пополнение запасов будет затруднено, особенно если Пекин перекроет доступ к океану, а самой сложной операцией может быть высадка десанта. Однако, как отмечает агентство, Пентагон не может заблаговременно разместить оборудование на Тайване, которого у него нет. "Украина оказывает сильное давление на оборонные запасы США и Европы и показывает, что ни одна из них не готова к крупному конфликту с применением конвенционального оружия", - говорится в сообщении. По словам Хикс, увеличение поставок оружия Киеву "не замедлило поддержку Тайваня со стороны США". Однако многие военные поставки, ранее обещанные Тайваню, сталкиваются с такими же сложностями, как и в случае передаваемых Киеву боеприпасов - нехваткой запчастей и рабочей силы. Пекин не раз заявлял, что США должны прекратить прекратить продажу вооружений Тайваню и связи с островом по военной линии. Ранее министр иностранных дел Тайваня Джозеф У (У Чжаосе) заявил, что считает, что Пекин может попытаться "вторгнуться" на остров в 2027 году, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230209/vtorzhenie-1850955075.html
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в мире, тайвань, сша, пентагон, китай
В мире, Тайвань, США, Пентагон, Китай
14:01 16.02.2023 (обновлено: 14:06 16.02.2023)
 
США разрабатывают план по Тайваню с учетом уроков украинского кризиса

Пентагон заявил, что США разрабатывают план по Тайваню с учетом уроков украинского кризиса

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. США разрабатывают план по Тайваню с учетом уроков украинского кризиса, заявила первый заместитель министра обороны страны Кэтлин Хикс.
Как заявила Хикс в интервью Ассошиэйтед Пресс, к Украине скорее применялся подход "без предварительного разогрева", в отличии от "спланированного подхода, над которым мы работаем для Тайваня".
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"Мы применим уроки (украинского кризиса)", - заявила Хикс.
По словам заместителя главы Пентагона, в случае действий Пекина в отношении Тайваня пополнение запасов будет затруднено, особенно если Пекин перекроет доступ к океану, а самой сложной операцией может быть высадка десанта.
Однако, как отмечает агентство, Пентагон не может заблаговременно разместить оборудование на Тайване, которого у него нет.
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"Украина оказывает сильное давление на оборонные запасы США и Европы и показывает, что ни одна из них не готова к крупному конфликту с применением конвенционального оружия", - говорится в сообщении.
По словам Хикс, увеличение поставок оружия Киеву "не замедлило поддержку Тайваня со стороны США". Однако многие военные поставки, ранее обещанные Тайваню, сталкиваются с такими же сложностями, как и в случае передаваемых Киеву боеприпасов - нехваткой запчастей и рабочей силы.
Пекин не раз заявлял, что США должны прекратить прекратить продажу вооружений Тайваню и связи с островом по военной линии.
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Ранее министр иностранных дел Тайваня Джозеф У (У Чжаосе) заявил, что считает, что Пекин может попытаться "вторгнуться" на остров в 2027 году, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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