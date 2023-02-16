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Рябков заявил, что США превратили Украину в антироссийский таран - РИА Новости, 16.02.2023
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Рябков заявил, что США превратили Украину в антироссийский таран
Рябков заявил, что США превратили Украину в антироссийский таран - РИА Новости, 16.02.2023
Рябков заявил, что США превратили Украину в антироссийский таран
США сделали трагический для Киева выбор в пользу накачки Украины оружием, превратив ее в антироссийский таран, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T23:41
2023-02-16T23:41
в мире
украина
сша
киев
сергей рябков
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. США сделали трагический для Киева выбор в пользу накачки Украины оружием, превратив ее в антироссийский таран, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Они сделали выбор трагический в том числе для Украины в пользу продолжения накачки этой страны оружием, диверсификации форм помощи, полного контроля, с точки зрения принимаемых решений военной сферы, оказания содействия разведданными,... любого рода макроэкономической помощи, финансовой помощи. Они взяли Украину на свой кошт и превратили ее без преувеличения в антироссийский таран", - сказал Рябков в ходе передачи "Большая игра" на Первом канале.
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в мире, украина, сша, киев, сергей рябков
В мире, Украина, США, Киев, Сергей Рябков
23:41 16.02.2023
 
Рябков заявил, что США превратили Украину в антироссийский таран

Замглавы МИД Рябков заявил, что США превратили Украину в антироссийский таран

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. США сделали трагический для Киева выбор в пользу накачки Украины оружием, превратив ее в антироссийский таран, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Они сделали выбор трагический в том числе для Украины в пользу продолжения накачки этой страны оружием, диверсификации форм помощи, полного контроля, с точки зрения принимаемых решений военной сферы, оказания содействия разведданными,... любого рода макроэкономической помощи, финансовой помощи. Они взяли Украину на свой кошт и превратили ее без преувеличения в антироссийский таран", - сказал Рябков в ходе передачи "Большая игра" на Первом канале.
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