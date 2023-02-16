https://ria.ru/20230216/taran-1852551983.html

Рябков заявил, что США превратили Украину в антироссийский таран

Рябков заявил, что США превратили Украину в антироссийский таран - РИА Новости, 16.02.2023

Рябков заявил, что США превратили Украину в антироссийский таран

США сделали трагический для Киева выбор в пользу накачки Украины оружием, превратив ее в антироссийский таран, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T23:41

2023-02-16T23:41

2023-02-16T23:41

в мире

украина

сша

киев

сергей рябков

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. США сделали трагический для Киева выбор в пользу накачки Украины оружием, превратив ее в антироссийский таран, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Они сделали выбор трагический в том числе для Украины в пользу продолжения накачки этой страны оружием, диверсификации форм помощи, полного контроля, с точки зрения принимаемых решений военной сферы, оказания содействия разведданными,... любого рода макроэкономической помощи, финансовой помощи. Они взяли Украину на свой кошт и превратили ее без преувеличения в антироссийский таран", - сказал Рябков в ходе передачи "Большая игра" на Первом канале.

https://ria.ru/20230216/zelenskiy-1852539191.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, киев, сергей рябков