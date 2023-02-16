https://ria.ru/20230216/tanki-1852537942.html

Первые 14 французских танков AMX-10RC отправились на Украину, пишут СМИ

Первые 14 французских танков AMX-10RC отправились на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 16.02.2023

Первые 14 французских танков AMX-10RC отправились на Украину, пишут СМИ

Первая партия из 14 бронемашин AMX-10RC, обещанных Парижем Киеву, отправилась на Украину, сообщило в четверг издание Forces Operations со ссылкой на источники в РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T21:39

2023-02-16T21:39

2023-02-16T21:39

специальная военная операция на украине

в мире

франция

россия

украина

себастьян лекорню

сергей лавров

дмитрий песков

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ПАРИЖ, 16 фев – РИА Новости. Первая партия из 14 бронемашин AMX-10RC, обещанных Парижем Киеву, отправилась на Украину, сообщило в четверг издание Forces Operations со ссылкой на источники в армии. В январе глава минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что поставки колесных танков Украине будут осуществлены в феврале, однако не называл точное количество машин, которые Франция поставит Украине, "из соображений безопасности". Отмечается, что "эти 14 AMX-10RC – первые из нескольких десятков, обещанных Украине", а украинские экипажи в течение последних недель прошли обучение управлению ими в военной школе в Сомюре в департаменте Мэн и Луара. Издание также отмечает, что среди направленных на обучение украинских кадров "были не только специалисты по бронетанковой разведке, что является поводом подозревать, что французские машины будут использоваться на передовой". Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Украине также были направлены переносные противотанковые ракетные комплексы "Мистраль" и "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц Caesar. Также Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230216/pomosch-1852532355.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, франция, россия, украина, себастьян лекорню, сергей лавров, дмитрий песков, нато