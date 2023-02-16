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Первые 14 французских танков AMX-10RC отправились на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/tanki-1852537942.html
Первые 14 французских танков AMX-10RC отправились на Украину, пишут СМИ
Первые 14 французских танков AMX-10RC отправились на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 16.02.2023
Первые 14 французских танков AMX-10RC отправились на Украину, пишут СМИ
Первая партия из 14 бронемашин AMX-10RC, обещанных Парижем Киеву, отправилась на Украину, сообщило в четверг издание Forces Operations со ссылкой на источники в РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T21:39
2023-02-16T21:39
специальная военная операция на украине
в мире
франция
россия
украина
себастьян лекорню
сергей лавров
дмитрий песков
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ПАРИЖ, 16 фев – РИА Новости. Первая партия из 14 бронемашин AMX-10RC, обещанных Парижем Киеву, отправилась на Украину, сообщило в четверг издание Forces Operations со ссылкой на источники в армии. В январе глава минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что поставки колесных танков Украине будут осуществлены в феврале, однако не называл точное количество машин, которые Франция поставит Украине, "из соображений безопасности". Отмечается, что "эти 14 AMX-10RC – первые из нескольких десятков, обещанных Украине", а украинские экипажи в течение последних недель прошли обучение управлению ими в военной школе в Сомюре в департаменте Мэн и Луара. Издание также отмечает, что среди направленных на обучение украинских кадров "были не только специалисты по бронетанковой разведке, что является поводом подозревать, что французские машины будут использоваться на передовой". Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Украине также были направлены переносные противотанковые ракетные комплексы "Мистраль" и "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц Caesar. Также Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, франция, россия, украина, себастьян лекорню, сергей лавров, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Россия, Украина, Себастьян Лекорню, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
21:39 16.02.2023
 
Первые 14 французских танков AMX-10RC отправились на Украину, пишут СМИ

Forces Operations: первые 14 французских бронемашин AMX-10RC отправились на Украину

CC BY-SA 4.0 / Officier communication du 4e RCh / AMX-10 RC en manoeuvre (cropped)Французский колесный танк AMX-10RC
Французский колесный танк AMX-10RC - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
CC BY-SA 4.0 / Officier communication du 4e RCh / AMX-10 RC en manoeuvre (cropped)
Французский колесный танк AMX-10RC. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 фев – РИА Новости. Первая партия из 14 бронемашин AMX-10RC, обещанных Парижем Киеву, отправилась на Украину, сообщило в четверг издание Forces Operations со ссылкой на источники в армии.
"14 бронемашин AMX-10RC отправились на Украину, согласно обещанию минобороны снабдить ими украинскую армию в ближайшие два месяца", - сообщило СМИ.
В январе глава минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что поставки колесных танков Украине будут осуществлены в феврале, однако не называл точное количество машин, которые Франция поставит Украине, "из соображений безопасности".
Отмечается, что "эти 14 AMX-10RC – первые из нескольких десятков, обещанных Украине", а украинские экипажи в течение последних недель прошли обучение управлению ими в военной школе в Сомюре в департаменте Мэн и Луара.
Издание также отмечает, что среди направленных на обучение украинских кадров "были не только специалисты по бронетанковой разведке, что является поводом подозревать, что французские машины будут использоваться на передовой".
Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Украине также были направлены переносные противотанковые ракетные комплексы "Мистраль" и "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.
Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц Caesar. Также Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаг на здании посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 20:51Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияРоссияУкраинаСебастьян ЛекорнюСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТО
 
 
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