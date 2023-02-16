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Боевая работа: танки Т-72 в южном секторе СВО - РИА Новости, 16.02.2023
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Боевая работа: танки Т-72 в южном секторе СВО
Боевая работа: танки Т-72 в южном секторе СВО - РИА Новости, 16.02.2023
Боевая работа: танки Т-72 в южном секторе СВО
Основной боевой танк российской армии Т-72 показал себя в ходе специальной военной операции как надежная и мощная машина, готовая к выполнению сложных задач... РИА Новости, 16.02.2023
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т-72б
танк
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Основной боевой танк российской армии Т-72 показал себя в ходе специальной военной операции как надежная и мощная машина, готовая к выполнению сложных задач. Работа экипажей — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, т-72б, танк, ситуация в днр и лнр, военные
Фото, Т-72Б, Танк, Ситуация в ДНР и ЛНР, Военные
14:37 16.02.2023 (обновлено: 15:00 16.02.2023)
 

Боевая работа: танки Т-72 в южном секторе СВО

Читать ria.ru в
Основной боевой танк российской армии Т-72 показал себя в ходе специальной военной операции как надежная и мощная машина, готовая к выполнению сложных задач. Работа экипажей — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Танкисты должны быть в любой момент готовы к выполнению задач по подавлению огневых точек противника.

Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
1 из 10

Танкисты должны быть в любой момент готовы к выполнению задач по подавлению огневых точек противника.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Поэтому без слаженности и чувства локтя экипажу современного танка не обойтись.

Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции
2 из 10

Поэтому без слаженности и чувства локтя экипажу современного танка не обойтись.

© РИА Новости
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Как только поступает команда, машина выдвигается на одну из закрытых позиций.

Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции
3 из 10

Как только поступает команда, машина выдвигается на одну из закрытых позиций.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Оттуда экипаж боевой машины ведет огонь.

Боевая работа бронированных самоходных машин БРМ-1К вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции
4 из 10

Оттуда экипаж боевой машины ведет огонь.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Танк Т-72 в южном секторе специальной военной операции.

Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции
5 из 10

Танк Т-72 в южном секторе специальной военной операции.

© РИА Новости
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Для корректировки огня в связке с танком работают беспилотники.

Военнослужащие танка Т-72 Вооруженных сил России в южном секторе специальной военной операции
6 из 10

Для корректировки огня в связке с танком работают беспилотники.

© РИА Новости
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанк

Боевая работа танка Т-72.

Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
7 из 10

Боевая работа танка Т-72.

© РИА Новости / РИА Новости
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На одном только запорожском направлении Т-72 ежедневно атакуют украинские позиции по три–четыре раза.

Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции
8 из 10

На одном только запорожском направлении Т-72 ежедневно атакуют украинские позиции по три–четыре раза.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Российские силы контролируют сейчас более 70 процентов территории Запорожской области.

Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
9 из 10

Российские силы контролируют сейчас более 70 процентов территории Запорожской области.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Танк Т-72 российских Вооруженных сил в южном секторе СВО.

Работа танков Т-72Б в южном секторе СВО
10 из 10

Танк Т-72 российских Вооруженных сил в южном секторе СВО.

© РИА Новости
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