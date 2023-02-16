Боевая работа: танки Т-72 в южном секторе СВО
Танкисты должны быть в любой момент готовы к выполнению задач по подавлению огневых точек противника.
Танкисты должны быть в любой момент готовы к выполнению задач по подавлению огневых точек противника.
Поэтому без слаженности и чувства локтя экипажу современного танка не обойтись.
Поэтому без слаженности и чувства локтя экипажу современного танка не обойтись.
Как только поступает команда, машина выдвигается на одну из закрытых позиций.
Как только поступает команда, машина выдвигается на одну из закрытых позиций.
Оттуда экипаж боевой машины ведет огонь.
Танк Т-72 в южном секторе специальной военной операции.
Для корректировки огня в связке с танком работают беспилотники.
Боевая работа танка Т-72.
На одном только запорожском направлении Т-72 ежедневно атакуют украинские позиции по три–четыре раза.
На одном только запорожском направлении Т-72 ежедневно атакуют украинские позиции по три–четыре раза.
Российские силы контролируют сейчас более 70 процентов территории Запорожской области.
Российские силы контролируют сейчас более 70 процентов территории Запорожской области.
Танк Т-72 российских Вооруженных сил в южном секторе СВО.