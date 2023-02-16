https://ria.ru/20230216/tank-1852357610.html

Боевая работа: танки Т-72 в южном секторе СВО

Боевая работа: танки Т-72 в южном секторе СВО - РИА Новости, 16.02.2023

Боевая работа: танки Т-72 в южном секторе СВО

Основной боевой танк российской армии Т-72 показал себя в ходе специальной военной операции как надежная и мощная машина, готовая к выполнению сложных задач... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:37

2023-02-16T14:37

2023-02-16T15:00

фото

т-72б

танк

ситуация в днр и лнр

военные

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Основной боевой танк российской армии Т-72 показал себя в ходе специальной военной операции как надежная и мощная машина, готовая к выполнению сложных задач. Работа экипажей — в фотоленте Ria.ru.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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