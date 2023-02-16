https://ria.ru/20230216/tabak-1852499897.html

В табачной индустрии оценили обязательную маркировку продукции

В табачной индустрии оценили обязательную маркировку продукции - РИА Новости, 16.02.2023

В табачной индустрии оценили обязательную маркировку продукции

Введение системы цифровой маркировки табачной продукции меняет ситуацию с контрафактом, однако вынуждает производителей кратно увеличивать оборотные средства,... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T18:16

2023-02-16T18:16

2023-02-16T18:16

россия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Введение системы цифровой маркировки табачной продукции меняет ситуацию с контрафактом, однако вынуждает производителей кратно увеличивать оборотные средства, заявил РИА Новости соучредитель "Калужской табачной фабрики" Ваге Григорян.Система цифровой маркировки "Честный знак" (оператор - Центр развития перспективных технологий, ЦРПТ) вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника.С конца прошлого года в России введена цифровая маркировка " в отношении жидкостей для электронных систем доставки никотина (ЭСДН), в том числе безникотиновых, в картриджах, капсулах, а также в составе ЭСДН одноразового использования". может стать обязательной с 15 декабря. При этом, в ЦРПТ напомнили, что изначально планировалось завершить пилотный проект по маркировке в этой категории 28 февраля 2023 года, однако бизнес попросил завершить его досрочно и ускорить введение маркировки в обязательном режиме."Законодательством Российской Федерации сбыт немаркированной табачной продукции запрещен, и подлежит обязательному акцизу. В среднем, для легального производства и оплаты акциза и налогов, необходимо увеличивать оборотные средства минимум в 4 раза, что, конечно, влечет за собой повышение цены на готовую продукцию, и снижает конкурентоспособность честных производителей. Изменения в законодательстве и введение системы цифровой маркировки позволит в ближайшее время кардинально изменить ситуацию на рынке", - считает Григорян.При этом, как отметили в компании, борьба с контрафактом очень важна, ведь его производители нередко занижают цены на свою продукцию. Особенно этот вопрос актуален сейчас, когда отечественная табачная индустрия начинает активно развиваться, несмотря на жесткую конкуренцию с иностранными компаниями. Продукция российских производителей была представлена на выставке "Продэкспо-2023", которая на днях прошла в Москве."В условиях доминирования транснациональных компаний на территории РФ подобные выставки являются практически единственным способом показать себя и презентовать нашу продукцию отечественному потребителю. А "Продэкспо" - пожалуй, ведущая", - заключил Григорян.

https://ria.ru/20230212/sigarety-1851479176.html

https://ria.ru/20230203/sigarety-1849412830.html

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россия