https://ria.ru/20230216/svyaz-1852360843.html
В МИД рассказали об использовании каналов связи между Россией и НАТО
В МИД рассказали об использовании каналов связи между Россией и НАТО - РИА Новости, 16.02.2023
В МИД рассказали об использовании каналов связи между Россией и НАТО
Каналы связи по военной линии между Россией и НАТО используются по мере необходимости, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T11:56
2023-02-16T11:56
2023-02-16T12:31
россия
нато
в мире
александр грушко
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Каналы связи по военной линии между Россией и НАТО используются по мере необходимости, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко."Они используются по мере необходимости", - сказал Грушко.Отвечая на уточняющий вопрос, насколько часто возникает необходимость, Грушко повторил, что каналы связи используются "по мере необходимости, нет графика".Ранее Грушко в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что на сегодняшний день остались открытыми каналы по военной линии между РФ и НАТО, в частности, телефонная линия связи между начальником Генштаба РФ и командующим войсками НАТО в Европе. Но, по словам Грушко, о нормальном диалоге в нынешних условиях и речи быть не может.
https://ria.ru/20230215/vto-1852277576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, нато, в мире, александр грушко
Россия, НАТО, В мире, Александр Грушко
11:56 16.02.2023 (обновлено: 12:31 16.02.2023)
В МИД рассказали об использовании каналов связи между Россией и НАТО
Замглавы МИД Грушко: каналы связи между Россией и НАТО используются по мере необходимости