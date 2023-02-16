https://ria.ru/20230216/svyaz-1852360843.html

В МИД рассказали об использовании каналов связи между Россией и НАТО

В МИД рассказали об использовании каналов связи между Россией и НАТО - РИА Новости, 16.02.2023

В МИД рассказали об использовании каналов связи между Россией и НАТО

Каналы связи по военной линии между Россией и НАТО используются по мере необходимости, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T11:56

2023-02-16T11:56

2023-02-16T12:31

россия

нато

в мире

александр грушко

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Каналы связи по военной линии между Россией и НАТО используются по мере необходимости, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко."Они используются по мере необходимости", - сказал Грушко.Отвечая на уточняющий вопрос, насколько часто возникает необходимость, Грушко повторил, что каналы связи используются "по мере необходимости, нет графика".Ранее Грушко в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что на сегодняшний день остались открытыми каналы по военной линии между РФ и НАТО, в частности, телефонная линия связи между начальником Генштаба РФ и командующим войсками НАТО в Европе. Но, по словам Грушко, о нормальном диалоге в нынешних условиях и речи быть не может.

https://ria.ru/20230215/vto-1852277576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, нато, в мире, александр грушко