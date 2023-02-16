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В МИД рассказали об использовании каналов связи между Россией и НАТО - РИА Новости, 16.02.2023
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В МИД рассказали об использовании каналов связи между Россией и НАТО
В МИД рассказали об использовании каналов связи между Россией и НАТО - РИА Новости, 16.02.2023
В МИД рассказали об использовании каналов связи между Россией и НАТО
Каналы связи по военной линии между Россией и НАТО используются по мере необходимости, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T11:56
2023-02-16T12:31
россия
нато
в мире
александр грушко
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Каналы связи по военной линии между Россией и НАТО используются по мере необходимости, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко."Они используются по мере необходимости", - сказал Грушко.Отвечая на уточняющий вопрос, насколько часто возникает необходимость, Грушко повторил, что каналы связи используются "по мере необходимости, нет графика".Ранее Грушко в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что на сегодняшний день остались открытыми каналы по военной линии между РФ и НАТО, в частности, телефонная линия связи между начальником Генштаба РФ и командующим войсками НАТО в Европе. Но, по словам Грушко, о нормальном диалоге в нынешних условиях и речи быть не может.
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россия, нато, в мире, александр грушко
Россия, НАТО, В мире, Александр Грушко
11:56 16.02.2023 (обновлено: 12:31 16.02.2023)
 
В МИД рассказали об использовании каналов связи между Россией и НАТО

Замглавы МИД Грушко: каналы связи между Россией и НАТО используются по мере необходимости

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Каналы связи по военной линии между Россией и НАТО используются по мере необходимости, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Они используются по мере необходимости", - сказал Грушко.
Отвечая на уточняющий вопрос, насколько часто возникает необходимость, Грушко повторил, что каналы связи используются "по мере необходимости, нет графика".
Ранее Грушко в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что на сегодняшний день остались открытыми каналы по военной линии между РФ и НАТО, в частности, телефонная линия связи между начальником Генштаба РФ и командующим войсками НАТО в Европе. Но, по словам Грушко, о нормальном диалоге в нынешних условиях и речи быть не может.
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