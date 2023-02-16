https://ria.ru/20230216/su-1852412763.html

Военный рассказал о Су-24, с которого Пригожин обращался к Зеленскому

Военный рассказал о Су-24, с которого Пригожин обращался к Зеленскому - РИА Новости, 16.02.2023

Военный рассказал о Су-24, с которого Пригожин обращался к Зеленскому

Фронтовой бомбардировщик Су-24, с которого основатель "Вагнера" Евгений Пригожин приглашал Владимира Зеленского в Артемовск, на днях получил повреждение из... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:23

2023-02-16T14:23

2023-02-16T14:49

специальная военная операция на украине

безопасность

евгений пригожин

су-24

россия

чвк "вагнер"

украина

владимир зеленский

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ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Фронтовой бомбардировщик Су-24, с которого основатель "Вагнера" Евгений Пригожин приглашал Владимира Зеленского в Артемовск, на днях получил повреждение из украинского ПЗРК и загорелся, но нанес удар по плановым целям и благополучно вернулся на аэродром, рассказал журналистам в четверг командир авиагруппы "Вагнера" с позывным "Горец". Ранее Пригожин сообщил, что Су-24, с борта которого он приглашал Зеленского в Артемовск, был атакован украинскими средствами ПВО. Однако детали на тот момент не раскрывались. "Это было позднее время, экипаж получил боевую задачу [13 февраля в районе Артемовска]. Нужно было продвигаться вперед, продавливать определенный участок фронта. Вокруг много ПВО, она до сих пор не подавлена, к сожалению. Экипаж продвигался к боевому курсу. Выполнил доворот на боевой курс, в этот момент почувствовал удар [из украинского ПЗРК]. Самолет тяжелый, был полностью загружен. Произошел небольшой сбой системы прицельной, немножко ушел по курсу, но экипаж продолжил выполнение задания", - рассказал "Горец". Несмотря на повреждение, летчики продолжили выполнять боевую задачу. "Экипаж выполнил свое задание, довернулся на боевой курс, зажал боекомплект, отправил "подарки по адресу" [сбросил авиабомбы]. Наши бойцы наблюдали со стороны - взрывная волна докатилась до передней линии - и сказали, что даже была небольшая контузия. Экипаж выполнил сброс и ушел к себе домой. При развороте он [командир] наблюдал, что идет горение в районе хвоста", - продолжил "Горец". С его слов, экипаж оценил обстановку, параметры самолета были в норме, было принято решение не тушить двигатель, так как при раскрытии сопла могла бы сработать топливная автоматика и самолет мог бы полностью загореться. "Пилот грамотно оценил обстановку, буквально это все секунды происходило, на подсознательном уровне. Люди опытные у нас, хоть и не летали уже по много лет. Опыт был еще получен в советские времена. Моторика и опыт, они сохраняются надолго и находятся в крови. Так горящий пошел обратно на базу, доложил, мы ждали его, наблюдали на посадке", - рассказал командир авиагруппы. Со слов "Горца", горение продолжалось, и при заходе самолета на посадку, когда экипаж уже начал дросселировать двигатель, загорелась хвостовая часть машины. "Парашют вывалился, парашюта не было, выполнил посадку – то есть самолет цел. Я надеюсь, благодаря нашему инженерно-техническом составу будет быстро введен в строй, и мы дальше будем давить новых фашистов, как говорится. Люди не "безбашенные" - все, как говорится, понимают риск. Дело абсолютно не в деньгах. И весь этот героизм опять-таки из-за того, что была в свое время идея, воспитание соответствующее", - заключил "Горец". Видео с рассказом "Горца" опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.

https://ria.ru/20230101/vagner-1842679175.html

https://ria.ru/20230215/samolet-1852190150.html

https://ria.ru/20230215/artemovsk-1852239316.html

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Командир авиагруппы "Вагнер" о деталях атаки на Су-24 украинскими средствами ПВО Су-24, с которого Пригожин приглашал Зеленского в Артемовск, на днях был поражен из ПЗРК и загорелся, но выполнил задание и вернулся на аэродром. Подробности выполнения экипажем боевой задачи – в рассказе командира авиагруппы "Вагнер" с позывным "Горец". 2023-02-16T14:23 true PT3M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, евгений пригожин, су-24, россия, чвк "вагнер", украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр