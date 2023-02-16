https://ria.ru/20230216/strelba-1852489804.html

В Тюмени проводят проверку после сообщения о стрельбе в лицее

В Тюмени проводят проверку после сообщения о стрельбе в лицее - РИА Новости, 16.02.2023

В Тюмени проводят проверку после сообщения о стрельбе в лицее

Полиция проводит проверку по сообщению о том, что учащийся лицея в Тюмени из пневматического пистолета повредил школьное имущество, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T17:47

2023-02-16T17:47

2023-02-16T17:48

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

тюмень

тюменская область

россия

школа

дети

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ТЮМЕНЬ, 16 фев – РИА Новости. Полиция проводит проверку по сообщению о том, что учащийся лицея в Тюмени из пневматического пистолета повредил школьное имущество, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Инцидент произошел в среду, 15 февраля, во время него никто не пострадал, в полицию о произошедшем сообщили сотрудники учебного учреждения. "Предварительно установлено, что молодой человек из пневматического пистолета повредил имущество в лицее №93, заявление поступило от преподавателей 15 февраля. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам будет дана правовая оценка действиям подростка и и его родителей", - пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20230216/direktor-1852484304.html

тюмень

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, тюмень, тюменская область, россия, школа, дети