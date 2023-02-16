Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени проводят проверку после сообщения о стрельбе в лицее - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230216/strelba-1852489804.html
В Тюмени проводят проверку после сообщения о стрельбе в лицее
В Тюмени проводят проверку после сообщения о стрельбе в лицее - РИА Новости, 16.02.2023
В Тюмени проводят проверку после сообщения о стрельбе в лицее
Полиция проводит проверку по сообщению о том, что учащийся лицея в Тюмени из пневматического пистолета повредил школьное имущество, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T17:47
2023-02-16T17:48
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
тюмень
тюменская область
россия
школа
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ТЮМЕНЬ, 16 фев – РИА Новости. Полиция проводит проверку по сообщению о том, что учащийся лицея в Тюмени из пневматического пистолета повредил школьное имущество, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Инцидент произошел в среду, 15 февраля, во время него никто не пострадал, в полицию о произошедшем сообщили сотрудники учебного учреждения. "Предварительно установлено, что молодой человек из пневматического пистолета повредил имущество в лицее №93, заявление поступило от преподавателей 15 февраля. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам будет дана правовая оценка действиям подростка и и его родителей", - пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20230216/direktor-1852484304.html
тюмень
тюменская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, тюмень, тюменская область, россия, школа, дети
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Россия, Школа, Дети
17:47 16.02.2023 (обновлено: 17:48 16.02.2023)
 
В Тюмени проводят проверку после сообщения о стрельбе в лицее

Полиция в Тюмени проводит проверку после сообщения о стрельбе из пистолета в лицее №93

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 16 фев – РИА Новости. Полиция проводит проверку по сообщению о том, что учащийся лицея в Тюмени из пневматического пистолета повредил школьное имущество, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Инцидент произошел в среду, 15 февраля, во время него никто не пострадал, в полицию о произошедшем сообщили сотрудники учебного учреждения.
"Предварительно установлено, что молодой человек из пневматического пистолета повредил имущество в лицее №93, заявление поступило от преподавателей 15 февраля. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам будет дана правовая оценка действиям подростка и и его родителей", - пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 17:31
На Ставрополье проверят сообщения об избиении учениц директором школы
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ПроисшествияТюменьТюменская областьРоссияШколаДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала