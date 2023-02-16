https://ria.ru/20230216/strelba-1852489804.html
В Тюмени проводят проверку после сообщения о стрельбе в лицее
В Тюмени проводят проверку после сообщения о стрельбе в лицее - РИА Новости, 16.02.2023
В Тюмени проводят проверку после сообщения о стрельбе в лицее
Полиция проводит проверку по сообщению о том, что учащийся лицея в Тюмени из пневматического пистолета повредил школьное имущество, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T17:47
2023-02-16T17:47
2023-02-16T17:48
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
тюмень
тюменская область
россия
школа
дети
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ТЮМЕНЬ, 16 фев – РИА Новости. Полиция проводит проверку по сообщению о том, что учащийся лицея в Тюмени из пневматического пистолета повредил школьное имущество, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Инцидент произошел в среду, 15 февраля, во время него никто не пострадал, в полицию о произошедшем сообщили сотрудники учебного учреждения. "Предварительно установлено, что молодой человек из пневматического пистолета повредил имущество в лицее №93, заявление поступило от преподавателей 15 февраля. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам будет дана правовая оценка действиям подростка и и его родителей", - пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20230216/direktor-1852484304.html
тюмень
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, тюмень, тюменская область, россия, школа, дети
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Россия, Школа, Дети
17:47 16.02.2023 (обновлено: 17:48 16.02.2023)
В Тюмени проводят проверку после сообщения о стрельбе в лицее
Полиция в Тюмени проводит проверку после сообщения о стрельбе из пистолета в лицее №93
ТЮМЕНЬ, 16 фев – РИА Новости. Полиция проводит проверку по сообщению о том, что учащийся лицея в Тюмени из пневматического пистолета повредил школьное имущество, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Инцидент произошел в среду, 15 февраля, во время него никто не пострадал, в полицию о произошедшем сообщили сотрудники учебного учреждения.
"Предварительно установлено, что молодой человек из пневматического пистолета повредил имущество в лицее №93, заявление поступило от преподавателей 15 февраля. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам будет дана правовая оценка действиям подростка и и его родителей", - пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства.