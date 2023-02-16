17:12 16.02.2023 (обновлено: 18:17 16.02.2023)
Данилов заявил, что украинцы развалили СССР
Секретарь СНБО Данилов заявил, что именно украинцы разрушили Советский Союз
© AP Photo / Hanna ArhirovaСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
© AP Photo / Hanna Arhirova
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украинцы стали инициаторами распада Советского Союза, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире единого телемарафона.
"Я могу уверенно сказать, что именно мы, украинцы, развалили Советский Союз", — подчеркнул он.
По словам Данилова, в первой в СССР стачке в марте 1989 года участвовали 176 шахтеров, при этом 94 из них были украинцами. Именно эти забастовки запустили процесс распада Союза, считает он.
Кроме того, чиновник утверждает, что киевский режим сможет и "Россию разрушить как государство".
Как подчеркивал Владимир Путин, Запад пытался создать на Украине анклав для развала России, именно поэтому Москва начала спецоперацию. По словам президента, недружественные страны еще в 1991 году питали надежды, что страна не оправится после потрясений и развалится сама по себе. Россия, наоборот, устояла и возродилась, но западным странам это все еще не дает покоя, пояснил глава государства.
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