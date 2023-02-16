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Данилов заявил, что украинцы развалили СССР - РИА Новости, 16.02.2023
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Данилов заявил, что украинцы развалили СССР
Данилов заявил, что украинцы развалили СССР - РИА Новости, 16.02.2023
Данилов заявил, что украинцы развалили СССР
Украинцы стали инициаторами распада Советского Союза, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире единого... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T17:12
2023-02-16T18:17
в мире
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ссср
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украинцы стали инициаторами распада Советского Союза, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире единого телемарафона.По словам Данилова, в первой в СССР стачке в марте 1989 года участвовали 176 шахтеров, при этом 94 из них были украинцами. Именно эти забастовки запустили процесс распада Союза, считает он.Кроме того, чиновник утверждает, что киевский режим сможет и "Россию разрушить как государство". Как подчеркивал Владимир Путин, Запад пытался создать на Украине анклав для развала России, именно поэтому Москва начала спецоперацию. По словам президента, недружественные страны еще в 1991 году питали надежды, что страна не оправится после потрясений и развалится сама по себе. Россия, наоборот, устояла и возродилась, но западным странам это все еще не дает покоя, пояснил глава государства.
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в мире, украина, ссср, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, владимир путин, россия
В мире, Украина, СССР, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Владимир Путин, Россия
17:12 16.02.2023 (обновлено: 18:17 16.02.2023)
 
Данилов заявил, что украинцы развалили СССР

Секретарь СНБО Данилов заявил, что именно украинцы разрушили Советский Союз

© AP Photo / Hanna ArhirovaСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украинцы стали инициаторами распада Советского Союза, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире единого телемарафона.
"Я могу уверенно сказать, что именно мы, украинцы, развалили Советский Союз", — подчеркнул он.
По словам Данилова, в первой в СССР стачке в марте 1989 года участвовали 176 шахтеров, при этом 94 из них были украинцами. Именно эти забастовки запустили процесс распада Союза, считает он.
Кроме того, чиновник утверждает, что киевский режим сможет и "Россию разрушить как государство".
Как подчеркивал Владимир Путин, Запад пытался создать на Украине анклав для развала России, именно поэтому Москва начала спецоперацию. По словам президента, недружественные страны еще в 1991 году питали надежды, что страна не оправится после потрясений и развалится сама по себе. Россия, наоборот, устояла и возродилась, но западным странам это все еще не дает покоя, пояснил глава государства.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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Вашингтон стремится развалить Россию по образцу СССР
 
В миреУкраинаСССРАлексей ДаниловСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВладимир ПутинРоссия
 
 
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