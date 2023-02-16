https://ria.ru/20230216/sssr-1852478081.html

Данилов заявил, что украинцы развалили СССР

Данилов заявил, что украинцы развалили СССР - РИА Новости, 16.02.2023

Данилов заявил, что украинцы развалили СССР

Украинцы стали инициаторами распада Советского Союза, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире единого... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T17:12

2023-02-16T17:12

2023-02-16T18:17

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украинцы стали инициаторами распада Советского Союза, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире единого телемарафона.По словам Данилова, в первой в СССР стачке в марте 1989 года участвовали 176 шахтеров, при этом 94 из них были украинцами. Именно эти забастовки запустили процесс распада Союза, считает он.Кроме того, чиновник утверждает, что киевский режим сможет и "Россию разрушить как государство". Как подчеркивал Владимир Путин, Запад пытался создать на Украине анклав для развала России, именно поэтому Москва начала спецоперацию. По словам президента, недружественные страны еще в 1991 году питали надежды, что страна не оправится после потрясений и развалится сама по себе. Россия, наоборот, устояла и возродилась, но западным странам это все еще не дает покоя, пояснил глава государства.

https://ria.ru/20221214/rossiya-1838425212.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, украина, ссср, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, владимир путин, россия