https://ria.ru/20230216/ssha-1852468717.html

Экс-морпех заявил, что США наживаются на эскалации украинского конфликта

Экс-морпех заявил, что США наживаются на эскалации украинского конфликта - РИА Новости, 16.02.2023

Экс-морпех заявил, что США наживаются на эскалации украинского конфликта

Американские компании делают миллиарды долларов на эскалации украинского конфликта, и он закончится тогда, когда конгресс США перестанет выделять деньги на... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:54

2023-02-16T16:54

2023-02-16T16:55

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Американские компании делают миллиарды долларов на эскалации украинского конфликта, и он закончится тогда, когда конгресс США перестанет выделять деньги на помощь Киеву, заявил бывший морской пехотинец США Джон Дуган. Когда конгресс перестанет финансировать это (боевые действия - ред.), нам нужно перестать быть наивными. Политики в США, есть контрактные компании которые делают миллиарды долларов на эскалации этого конфликта. Компании из сферы нефти и газа также делают миллиарды долларов на этом, как сейчас, после подрывов "Северных потоков", когда американские компании поставляют сжиженный газ в Европу", - сказал Дуган в эфире "Соловьев. LIVE", отвечая на вопрос о том, когда США "перестанут толкать Украину в пекло войны".

https://ria.ru/20230216/poteri-1852418583.html

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украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, киев, украина, в мире