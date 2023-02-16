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Экс-морпех заявил, что США наживаются на эскалации украинского конфликта
Экс-морпех заявил, что США наживаются на эскалации украинского конфликта - РИА Новости, 16.02.2023
Экс-морпех заявил, что США наживаются на эскалации украинского конфликта
Американские компании делают миллиарды долларов на эскалации украинского конфликта, и он закончится тогда, когда конгресс США перестанет выделять деньги на... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:54
2023-02-16T16:54
2023-02-16T16:55
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Американские компании делают миллиарды долларов на эскалации украинского конфликта, и он закончится тогда, когда конгресс США перестанет выделять деньги на помощь Киеву, заявил бывший морской пехотинец США Джон Дуган. Когда конгресс перестанет финансировать это (боевые действия - ред.), нам нужно перестать быть наивными. Политики в США, есть контрактные компании которые делают миллиарды долларов на эскалации этого конфликта. Компании из сферы нефти и газа также делают миллиарды долларов на этом, как сейчас, после подрывов "Северных потоков", когда американские компании поставляют сжиженный газ в Европу", - сказал Дуган в эфире "Соловьев. LIVE", отвечая на вопрос о том, когда США "перестанут толкать Украину в пекло войны".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сша, киев, украина, в мире
США, Киев, Украина, В мире
16:54 16.02.2023 (обновлено: 16:55 16.02.2023)
Экс-морпех заявил, что США наживаются на эскалации украинского конфликта
Экс-морпех Дуган: американские компании делают миллиарды на эскалации конфликта на Украине