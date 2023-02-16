https://ria.ru/20230216/ssha-1852345034.html

США пытаются замотать расследование по "Северным потокам", считает эксперт

США пытаются замотать расследование по "Северным потокам", считает эксперт - РИА Новости, 16.02.2023

США пытаются замотать расследование по "Северным потокам", считает эксперт

США пытаются "замотать" расследование терактов на "Северных потоках" различными уловками, в том числе перекладывая ответственность за расследование на своих... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T11:02

2023-02-16T11:02

2023-02-16T11:02

сша

государственный департамент сша

северный поток

северный поток — 2

алексей миллер

нед прайс

в мире

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. США пытаются "замотать" расследование терактов на "Северных потоках" различными уловками, в том числе перекладывая ответственность за расследование на своих союзников, хотя возможности провести его у Вашингтона есть, заявил РИА Новости директор Института международных исследований МГИМО Максим Сучков. Ранее представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США отвергают обвинения в подрыве российской газотранспортной системы "Северный поток" и оставляют расследование странам, в чьей юрисдикции произошел инцидент. "Это, конечно, попытка замотать ситуацию, но и отвести от себя подозрения. Они задают союзникам направление, куда думать, говоря о пропаганде Москвы и одновременно возлагают на них обязательства найти доказательства. Понятно, что никакое расследование союзники проводить не будут, а если и будут, то через 15 лет, когда это будет уже никому не нужно", - сказал Сучков. Вашингтон, добавил эксперт, создает ситуацию "политической неопределенности", будто США что-то знают, но это не их проблема и не им с ней разбираться. У США есть и технические, и политические возможности организации расследования, считает эксперт. Здесь же, уточнил он, речь идет о неприкрытом делегировании, причем американцы ссылаются на такие сугубо формальные вещи, как юрисдикция. "В теории они могут сфабриковать историю, по которой будет виновата Россия, но, как я думаю, здесь упущен момент. Спустя несколько месяцев это будет сложнее "продать", хотя ранее мы видели, что США "продавали" некоторые действия России, которые самой ей не выгодны", - добавил Сучков. Вашингтон мог бы также признать свою вину, но это "крайний случай", подчеркнул эксперт, поскольку это было бы признанием в акте государственного терроризма. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Херш 8 февраля опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. По данным журналиста, Белый дом опасался, что из-за работы "Северных потоков" Германия не захочет предоставлять помощь Украине. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции США.

https://ria.ru/20230216/diskreditatsiya-1852328060.html

https://ria.ru/20230215/politika-1851997512.html

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

https://ria.ru/20230216/putin-1852313567.html

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сша, государственный департамент сша, северный поток, северный поток — 2, алексей миллер, нед прайс, в мире, авария на "северных потоках"