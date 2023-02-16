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Житель Салехарда, собиравшийся воевать за Украину, получил три года колонии - РИА Новости, 16.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/srok-1852477482.html
Житель Салехарда, собиравшийся воевать за Украину, получил три года колонии
Житель Салехарда, собиравшийся воевать за Украину, получил три года колонии - РИА Новости, 16.02.2023
Житель Салехарда, собиравшийся воевать за Украину, получил три года колонии
Уроженец Салехарда, пытавшийся уехать на Украину для участия в боевых действиях против российских военных и задержанный в Белгороде, приговорен к трем годам... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T17:11
2023-02-16T17:11
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
салехард
белгород
белгородский областной суд
фсб
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БЕЛГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Уроженец Салехарда, пытавшийся уехать на Украину для участия в боевых действиях против российских военных и задержанный в Белгороде, приговорен к трем годам колонии, сообщает пресс-служба регионального УФСБ. Об этом случае РИА Новости в апреле рассказывал источник в правоохранительных органах. Молодой человек на допросе заявил, что им двигало желание решить свои материальные проблемы, причем "большую часть денег" он хотел отдать на восстановление инфраструктуры Украины. "В январе 2023 года решением Белгородского областного суда он признан виновным в указанном преступлении и приговорён к 3 годам колонии общего режима. Осужденный вину в совершении указанного преступления признал и раскаялся в содеянном", - говорится в сообщении УФСБ. Фигурант, как уточнили РИА Новости в пресс-службе, 2001 года рождения и прибыл в Белгород из Салехарда. Он пытался выехать на Украину для участия в боевых действиях в составе украинских нацбатальонов. На него завели дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ (приготовление к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ). Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20230216/diskreditatsiya-1852398839.html
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происшествия, украина, салехард, белгород, белгородский областной суд, фсб, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Салехард, Белгород, Белгородский областной суд, ФСБ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
17:11 16.02.2023
 
Житель Салехарда, собиравшийся воевать за Украину, получил три года колонии

Житель Салехарда, собиравшийся воевать за Украину, получил в Белгороде три года колонии

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Уроженец Салехарда, пытавшийся уехать на Украину для участия в боевых действиях против российских военных и задержанный в Белгороде, приговорен к трем годам колонии, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
Об этом случае РИА Новости в апреле рассказывал источник в правоохранительных органах. Молодой человек на допросе заявил, что им двигало желание решить свои материальные проблемы, причем "большую часть денег" он хотел отдать на восстановление инфраструктуры Украины.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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"В январе 2023 года решением Белгородского областного суда он признан виновным в указанном преступлении и приговорён к 3 годам колонии общего режима. Осужденный вину в совершении указанного преступления признал и раскаялся в содеянном", - говорится в сообщении УФСБ.
Фигурант, как уточнили РИА Новости в пресс-службе, 2001 года рождения и прибыл в Белгород из Салехарда. Он пытался выехать на Украину для участия в боевых действиях в составе украинских нацбатальонов. На него завели дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ (приготовление к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ).
Приговор вступил в законную силу.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаСалехардБелгородБелгородский областной судФСБФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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