https://ria.ru/20230216/srok-1852477482.html

Житель Салехарда, собиравшийся воевать за Украину, получил три года колонии

Житель Салехарда, собиравшийся воевать за Украину, получил три года колонии - РИА Новости, 16.02.2023

Житель Салехарда, собиравшийся воевать за Украину, получил три года колонии

Уроженец Салехарда, пытавшийся уехать на Украину для участия в боевых действиях против российских военных и задержанный в Белгороде, приговорен к трем годам... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T17:11

2023-02-16T17:11

2023-02-16T17:11

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

салехард

белгород

белгородский областной суд

фсб

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БЕЛГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Уроженец Салехарда, пытавшийся уехать на Украину для участия в боевых действиях против российских военных и задержанный в Белгороде, приговорен к трем годам колонии, сообщает пресс-служба регионального УФСБ. Об этом случае РИА Новости в апреле рассказывал источник в правоохранительных органах. Молодой человек на допросе заявил, что им двигало желание решить свои материальные проблемы, причем "большую часть денег" он хотел отдать на восстановление инфраструктуры Украины. "В январе 2023 года решением Белгородского областного суда он признан виновным в указанном преступлении и приговорён к 3 годам колонии общего режима. Осужденный вину в совершении указанного преступления признал и раскаялся в содеянном", - говорится в сообщении УФСБ. Фигурант, как уточнили РИА Новости в пресс-службе, 2001 года рождения и прибыл в Белгород из Салехарда. Он пытался выехать на Украину для участия в боевых действиях в составе украинских нацбатальонов. На него завели дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ (приготовление к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ). Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20230216/diskreditatsiya-1852398839.html

https://ria.ru/20230216/shpionazh-1852336738.html

украина

салехард

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, украина, салехард, белгород, белгородский областной суд, фсб, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия