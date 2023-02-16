Турчак рассказал о ситуации с техническим обеспечением в зоне спецоперации
Турчак: ситуация с материально-техническим обеспечением в зоне спецоперации выравнивается
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ситуация с материально-техническим обеспечением в зоне спецоперации выравнивается, хотя не все вопросы еще решены, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Обстановка на фронте меняется. В первую очередь это касается мат-тех обеспечения. Вопросы, которые возникали в октябре-ноябре, нельзя пока сказать, что полностью решены, но благодаря действиям Минобороны и всесторонней поддержке помощников фронта со всей страны ситуация с обеспеченностью сильно выровнялась", - написал Турчак в своем телеграм-канале.
Он отметил, что такие изменения напрямую влияют на настроения бойцов и их командиров. "Снова на кременском направлении. Пару недель назад здесь передали нашим десантникам оборудование и спецтехнику. Сегодня – очередная партия помощи: печки и беспилотники", - рассказал он.
"Выравнивается и линия фронта. Двигаемся вперед, не семимильными шагами, а так, чтобы максимально сберечь ребят. Это самое главное. Противник в напряжении, по всей линии", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля минувшего года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Путин заявлял, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация.