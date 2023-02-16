https://ria.ru/20230216/spetsoperatsiya-1852552687.html

Турчак рассказал о ситуации с техническим обеспечением в зоне спецоперации

Турчак рассказал о ситуации с техническим обеспечением в зоне спецоперации - РИА Новости, 16.02.2023

Турчак рассказал о ситуации с техническим обеспечением в зоне спецоперации

Ситуация с материально-техническим обеспечением в зоне спецоперации выравнивается, хотя не все вопросы еще решены, заявил секретарь генсовета "Единой России"... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T23:47

2023-02-16T23:47

2023-02-16T23:47

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

андрей турчак

донбасс

единая россия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ситуация с материально-техническим обеспечением в зоне спецоперации выравнивается, хотя не все вопросы еще решены, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Обстановка на фронте меняется. В первую очередь это касается мат-тех обеспечения. Вопросы, которые возникали в октябре-ноябре, нельзя пока сказать, что полностью решены, но благодаря действиям Минобороны и всесторонней поддержке помощников фронта со всей страны ситуация с обеспеченностью сильно выровнялась", - написал Турчак в своем телеграм-канале.Он отметил, что такие изменения напрямую влияют на настроения бойцов и их командиров. "Снова на кременском направлении. Пару недель назад здесь передали нашим десантникам оборудование и спецтехнику. Сегодня – очередная партия помощи: печки и беспилотники", - рассказал он. "Выравнивается и линия фронта. Двигаемся вперед, не семимильными шагами, а так, чтобы максимально сберечь ребят. Это самое главное. Противник в напряжении, по всей линии", - добавил он. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля минувшего года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Путин заявлял, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, украина, владимир путин, андрей турчак, донбасс, единая россия