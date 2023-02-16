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Российские военные поразили командные пункты трех украинских бригад в ДНР
Российские военные поразили командные пункты трех украинских бригад в ДНР - РИА Новости, 16.02.2023
Российские военные поразили командные пункты трех украинских бригад в ДНР
Российские войска за сутки поразили в ДНР командные пункты трех украинских бригад различного назначения, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:56
2023-02-16T13:56
2023-02-16T13:56
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
авдеевка
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские войска за сутки поразили в ДНР командные пункты трех украинских бригад различного назначения, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены командные пункты 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка, 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Углесборочной, 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Малиновка Донецкой Народной Республики, а также 92 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 118 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
донецкая народная республика
авдеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Авдеевка
Российские военные поразили командные пункты трех украинских бригад в ДНР
Минобороны: ВС России поразили командные пункты 36-й, 72-й и 102-й украинских бригад в ДНР