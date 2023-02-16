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Российские военные поразили командные пункты трех украинских бригад в ДНР - РИА Новости, 16.02.2023
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Российские военные поразили командные пункты трех украинских бригад в ДНР
Российские военные поразили командные пункты трех украинских бригад в ДНР - РИА Новости, 16.02.2023
Российские военные поразили командные пункты трех украинских бригад в ДНР
Российские войска за сутки поразили в ДНР командные пункты трех украинских бригад различного назначения, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:56
2023-02-16T13:56
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
авдеевка
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские войска за сутки поразили в ДНР командные пункты трех украинских бригад различного назначения, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены командные пункты 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка, 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Углесборочной, 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Малиновка Донецкой Народной Республики, а также 92 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 118 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
донецкая народная республика
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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Авдеевка
13:56 16.02.2023
 
Российские военные поразили командные пункты трех украинских бригад в ДНР

Минобороны: ВС России поразили командные пункты 36-й, 72-й и 102-й украинских бригад в ДНР

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкГаубица "Мста" в зоне проведения спецоперации
Гаубица Мста в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Гаубица "Мста" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские войска за сутки поразили в ДНР командные пункты трех украинских бригад различного назначения, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены командные пункты 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка, 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Углесборочной, 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Малиновка Донецкой Народной Республики, а также 92 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 118 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 февраля, 16:06Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныАвдеевка
 
 
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