https://ria.ru/20230216/spetsoperatsiya-1852400993.html

Российские военные поразили командные пункты трех украинских бригад в ДНР

Российские военные поразили командные пункты трех украинских бригад в ДНР - РИА Новости, 16.02.2023

Российские военные поразили командные пункты трех украинских бригад в ДНР

Российские войска за сутки поразили в ДНР командные пункты трех украинских бригад различного назначения, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:56

2023-02-16T13:56

2023-02-16T13:56

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

авдеевка

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские войска за сутки поразили в ДНР командные пункты трех украинских бригад различного назначения, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены командные пункты 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка, 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Углесборочной, 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Малиновка Донецкой Народной Республики, а также 92 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 118 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

донецкая народная республика

авдеевка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, авдеевка