https://ria.ru/20230216/spetsoperatsiya-1852400044.html

ВС России нанесли удары по ВСУ в районе Угледара и Пречистовки в ДНР

ВС России нанесли удары по ВСУ в районе Угледара и Пречистовки в ДНР - РИА Новости, 16.02.2023

ВС России нанесли удары по ВСУ в районе Угледара и Пречистовки в ДНР

Группировка войск "Восток" нанесла удары по подразделениям украинской армии в районе Угледара и Пречистовки в ДНР, в результате чего противник за сутки потерял... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:54

2023-02-16T13:54

2023-02-16T13:54

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852146040_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_502aaeecabab14fc43c93b34542ca9f1.jpg

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Группировка войск "Восток" нанесла удары по подразделениям украинской армии в районе Угледара и Пречистовки в ДНР, в результате чего противник за сутки потерял более 55 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 8 единиц техники, сообщили в Минобороны России."На Южнодонецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Пречистовка Донецкой народной республики. Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 55-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в Минобороны.

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире