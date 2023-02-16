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ВС России нанесли удары по ВСУ в районе Угледара и Пречистовки в ДНР
ВС России нанесли удары по ВСУ в районе Угледара и Пречистовки в ДНР - РИА Новости, 16.02.2023
ВС России нанесли удары по ВСУ в районе Угледара и Пречистовки в ДНР
Группировка войск "Восток" нанесла удары по подразделениям украинской армии в районе Угледара и Пречистовки в ДНР, в результате чего противник за сутки потерял... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:54
2023-02-16T13:54
2023-02-16T13:54
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Группировка войск "Восток" нанесла удары по подразделениям украинской армии в районе Угледара и Пречистовки в ДНР, в результате чего противник за сутки потерял более 55 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 8 единиц техники, сообщили в Минобороны России."На Южнодонецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Пречистовка Донецкой народной республики. Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 55-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в Минобороны.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире
ВС России нанесли удары по ВСУ в районе Угледара и Пречистовки в ДНР
Минобороны: российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили 55 военных и технику