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ВС России нанесли удары по ВСУ в районе Угледара и Пречистовки в ДНР - РИА Новости, 16.02.2023
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ВС России нанесли удары по ВСУ в районе Угледара и Пречистовки в ДНР
ВС России нанесли удары по ВСУ в районе Угледара и Пречистовки в ДНР - РИА Новости, 16.02.2023
ВС России нанесли удары по ВСУ в районе Угледара и Пречистовки в ДНР
Группировка войск "Восток" нанесла удары по подразделениям украинской армии в районе Угледара и Пречистовки в ДНР, в результате чего противник за сутки потерял... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:54
2023-02-16T13:54
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Группировка войск "Восток" нанесла удары по подразделениям украинской армии в районе Угледара и Пречистовки в ДНР, в результате чего противник за сутки потерял более 55 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 8 единиц техники, сообщили в Минобороны России."На Южнодонецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Пречистовка Донецкой народной республики. Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 55-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в Минобороны.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире
13:54 16.02.2023
 
ВС России нанесли удары по ВСУ в районе Угледара и Пречистовки в ДНР

Минобороны: российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили 55 военных и технику

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Группировка войск "Восток" нанесла удары по подразделениям украинской армии в районе Угледара и Пречистовки в ДНР, в результате чего противник за сутки потерял более 55 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 8 единиц техники, сообщили в Минобороны России.
"На Южнодонецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Пречистовка Донецкой народной республики. Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 55-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 февраля, 16:06Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.02.2023
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