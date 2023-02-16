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На Донецком направлении российские войска уничтожили 135 солдат ВСУ - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/spetsoperatsiya-1852396262.html
На Донецком направлении российские войска уничтожили 135 солдат ВСУ
На Донецком направлении российские войска уничтожили 135 солдат ВСУ - РИА Новости, 16.02.2023
На Донецком направлении российские войска уничтожили 135 солдат ВСУ
За минувшие сутки российские войска уничтожили на Донецком направлении около 135 украинских военнослужащих и два десятка единиц техники, заявили в Минобороны. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:44
2023-02-16T16:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
донецкая народная республика
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска уничтожили на Донецком направлении около 135 украинских военнослужащих и два десятка единиц техники, заявили в Минобороны.Помимо этого, в районе села Верхнекаменское (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады украинской армии.На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах сел Новоселовское (ЛНР), Двуречная, Крахмальное и Ольшана (Харьковская область). Там потери украинской армии составили около 65 человек, две бронемашины, пять автомобилей и РСЗО "Град".На Краснолиманском направлении, в районах Червоной Дибровы и Кузьмино (ЛНР), войска группировки "Центр" уничтожили свыше ста украинских военнослужащих, три бронемашины, четыре пикапа, РСЗО "Град", две гаубицы Д-20 и самоходную гаубицу "Гвоздика".На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка "Восток" нанесла удары по подразделениям ВСУ в районах Угледара и села Пречистовка (ДНР). Там потери противника составили свыше 55 военнослужащих, четыре бронемашины, два автомобиля и две гаубицы Д-20 и Д-30. На Херсонском направлении артиллеристы уничтожили самоходную гаубицу "Акация" и гаубицу "Мста-Б", а в районе Херсона, в Дудчанах и Бериславе — четыре склада боеприпасов.Кроме того, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили командные пункты 36-й бригады морской пехоты и 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й бригады территориальной обороны, а также 92 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 118 районах. В районе Полтавы уничтожили склад горючего и смазочных материалов для военной техники ВСУ. Системы ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8, 20 беспилотников и четыре снаряда РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20230215/vsu-1852254126.html
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в мире, россия, сша, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Донецкая Народная Республика
13:44 16.02.2023 (обновлено: 16:35 16.02.2023)
 
На Донецком направлении российские войска уничтожили 135 солдат ВСУ

Минобороны: ВС России на Донецком направлении уничтожили 135 военных и установки HIMARS

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийский танк Т-72 в зоне спецоперации на Украине
Российский танк Т-72 в зоне спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Российский танк Т-72 в зоне спецоперации на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска уничтожили на Донецком направлении около 135 украинских военнослужащих и два десятка единиц техники, заявили в Минобороны.

"В ходе наступательных действий и огня артиллерии Южной группировки войск уничтожены до 135 украинских военнослужащих, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS, три танка, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная гаубица "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", — говорится в сводке.

Помимо этого, в районе села Верхнекаменское (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады украинской армии.
На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах сел Новоселовское (ЛНР), Двуречная, Крахмальное и Ольшана (Харьковская область). Там потери украинской армии составили около 65 человек, две бронемашины, пять автомобилей и РСЗО "Град".
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 18:46Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти сообщили об увеличении группировки ВСУ на участке фронта
На Краснолиманском направлении, в районах Червоной Дибровы и Кузьмино (ЛНР), войска группировки "Центр" уничтожили свыше ста украинских военнослужащих, три бронемашины, четыре пикапа, РСЗО "Град", две гаубицы Д-20 и самоходную гаубицу "Гвоздика".
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка "Восток" нанесла удары по подразделениям ВСУ в районах Угледара и села Пречистовка (ДНР). Там потери противника составили свыше 55 военнослужащих, четыре бронемашины, два автомобиля и две гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении артиллеристы уничтожили самоходную гаубицу "Акация" и гаубицу "Мста-Б", а в районе Херсона, в Дудчанах и Бериславе — четыре склада боеприпасов.
Кроме того, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили командные пункты 36-й бригады морской пехоты и 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й бригады территориальной обороны, а также 92 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 118 районах. В районе Полтавы уничтожили склад горючего и смазочных материалов для военной техники ВСУ. Системы ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8, 20 беспилотников и четыре снаряда РСЗО HIMARS.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 февраля, 16:06Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАДонецкая Народная Республика
 
 
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