https://ria.ru/20230216/spetsoperatsiya-1852396165.html
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более 165 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более 165 человек - РИА Новости, 16.02.2023
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более 165 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях украинские войска за сутки потеряли около 165 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:44
2023-02-16T13:44
2023-02-16T14:43
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851607956_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_0632cd71e785bdbcb69a1daa0fa5f444.jpg
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях украинские войска за сутки потеряли около 165 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России."На Купянском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики Двуречная, Крахмальное и Ольшана Харьковской области. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и боевая машина РСЗО "Град", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в министерстве, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино (ЛНР)."За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы Д-20 и самоходная гаубица "Гвоздика", - добавили в Минобороны.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230216/spetsoperatsiya-1852396262.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851607956_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9baf297410a64c24eaaa93edfc3d46f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
13:44 16.02.2023 (обновлено: 14:43 16.02.2023)
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более 165 человек
Минобороны: ВС России уничтожили более 100 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях украинские войска за сутки потеряли около 165 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.
"На Купянском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики Двуречная, Крахмальное и Ольшана Харьковской области. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и боевая машина РСЗО "Град", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в министерстве, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино (ЛНР).
"За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы Д-20 и самоходная гаубица "Гвоздика", - добавили в Минобороны.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.