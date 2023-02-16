https://ria.ru/20230216/spetsoperatsiya-1852396165.html

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более 165 человек

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более 165 человек - РИА Новости, 16.02.2023

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более 165 человек

На Купянском и Краснолиманском направлениях украинские войска за сутки потеряли около 165 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:44

2023-02-16T13:44

2023-02-16T14:43

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях украинские войска за сутки потеряли около 165 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России."На Купянском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики Двуречная, Крахмальное и Ольшана Харьковской области. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и боевая машина РСЗО "Град", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в министерстве, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино (ЛНР)."За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы Д-20 и самоходная гаубица "Гвоздика", - добавили в Минобороны.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230216/spetsoperatsiya-1852396262.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф