Рейтинг@Mail.ru
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более 165 человек - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/spetsoperatsiya-1852396165.html
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более 165 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более 165 человек - РИА Новости, 16.02.2023
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более 165 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях украинские войска за сутки потеряли около 165 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:44
2023-02-16T14:43
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851607956_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_0632cd71e785bdbcb69a1daa0fa5f444.jpg
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях украинские войска за сутки потеряли около 165 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России."На Купянском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики Двуречная, Крахмальное и Ольшана Харьковской области. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и боевая машина РСЗО "Град", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в министерстве, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино (ЛНР)."За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы Д-20 и самоходная гаубица "Гвоздика", - добавили в Минобороны.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230216/spetsoperatsiya-1852396262.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851607956_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9baf297410a64c24eaaa93edfc3d46f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
13:44 16.02.2023 (обновлено: 14:43 16.02.2023)
 
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более 165 человек

Минобороны: ВС России уничтожили более 100 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях украинские войска за сутки потеряли около 165 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.
"На Купянском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики Двуречная, Крахмальное и Ольшана Харьковской области. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и боевая машина РСЗО "Град", - сказали в ведомстве.
Российский танк Т-72 в зоне спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 13:44Специальная военная операция на Украине
На Донецком направлении российские войска уничтожили 135 солдат ВСУ
На Краснолиманском направлении, уточнили в министерстве, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино (ЛНР).
"За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы Д-20 и самоходная гаубица "Гвоздика", - добавили в Минобороны.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 февраля, 16:06Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.02.2023
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала