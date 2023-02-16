https://ria.ru/20230216/slova-1852541161.html
Ямпольская назвала сроки замены иностранных слов на русские аналоги
Ямпольская назвала сроки замены иностранных слов на русские аналоги - РИА Новости, 16.02.2023
Ямпольская назвала сроки замены иностранных слов на русские аналоги
Вопрос замены иностранных слов при использовании русского языка как государственного встанет к 2025 году, когда появятся нормативные словари, заявила РИА... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T22:08
2023-02-16T22:08
2023-02-16T22:08
общество
елена ямпольская
госдума рф
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вопрос замены иностранных слов при использовании русского языка как государственного встанет к 2025 году, когда появятся нормативные словари, заявила РИА Новости глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская. Госдума в четверг приняла поправки в закон о государственном языке. Согласно документу, при использовании русского языка как государственного не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих современным литературным нормам, за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском и перечень которых содержится в нормативных словарях. В соответствии с документом, пункт об использовании иностранных слов вступит в силу с 1 января 2025 года. "То, что есть в законопроекте ценного, это то, что с 2025 года - норма отложенного действия - появятся словари, справочники и грамматики эталонные... Это очень серьезный труд для больших научных коллективов, поэтому и закладывается 2025 год", - отметила Ямпольская. По ее словам, среди нормативных словарей, справочников и грамматик будут и словари иностранной лексики, имеющей и не имеющей общеупотребительных аналогов. "Вот когда такие словари появятся, вот тогда будем выяснять, какие слова и на что будем заменять", - добавила парламентарий, отметив, что за этим будет следить правительство.
https://ria.ru/20230215/arestovich-1852228771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, елена ямпольская, госдума рф
Общество, Елена Ямпольская, Госдума РФ
Ямпольская назвала сроки замены иностранных слов на русские аналоги
Ямпольская: заменять иностранные слова на русские аналоги нужно будет не раньше 2025 года
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вопрос замены иностранных слов при использовании русского языка как государственного встанет к 2025 году, когда появятся нормативные словари, заявила РИА Новости глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.
Госдума
в четверг приняла поправки в закон о государственном языке. Согласно документу, при использовании русского языка как государственного не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих современным литературным нормам, за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском и перечень которых содержится в нормативных словарях. В соответствии с документом, пункт об использовании иностранных слов вступит в силу с 1 января 2025 года.
"То, что есть в законопроекте ценного, это то, что с 2025 года - норма отложенного действия - появятся словари, справочники и грамматики эталонные... Это очень серьезный труд для больших научных коллективов, поэтому и закладывается 2025 год", - отметила Ямпольская.
По ее словам, среди нормативных словарей, справочников и грамматик будут и словари иностранной лексики, имеющей и не имеющей общеупотребительных аналогов.
"Вот когда такие словари появятся, вот тогда будем выяснять, какие слова и на что будем заменять", - добавила парламентарий, отметив, что за этим будет следить правительство.