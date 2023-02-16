https://ria.ru/20230216/skyeng-1852473804.html

Сервису Skyeng грозит штраф за утечку данных пользователей

Сервису Skyeng грозит штраф за утечку данных пользователей - РИА Новости, 16.02.2023

Сервису Skyeng грозит штраф за утечку данных пользователей

Судебный участок Таганского района Москвы 1 марта рассмотрит протокол, составленный на онлайн-школу английского языка Skyeng за утечку персональных данных... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T17:04

2023-02-16T17:04

2023-02-16T17:04

технологии

москва

россия

персональные данные

происшествия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Судебный участок Таганского района Москвы 1 марта рассмотрит протокол, составленный на онлайн-школу английского языка Skyeng за утечку персональных данных пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Протокол по части 1 статьи 13.11 КоАП составлен за нарушение требований федерального закона "О персональных данных" в части неправомерного доступа к базе данных клиентов, что повлекло распространение персональных данных клиентов неограниченному кругу лиц путём размещения в сети интернет", - рассказал собеседник агентства. По объему утечки и её дате в суде пояснить не смогли. Заседание назначено на 1 марта. По вышеуказанной статье компании грозит штраф в размере от 60 до 100 тысяч рублей. Skyeng – одна из крупнейших языковых онлайн-школ в России, по данным Forbes она также входит в 15 самых дорогих компаний Рунета.

https://ria.ru/20230209/dannye-1850899583.html

https://ria.ru/20230211/moshennichestvo-1851354718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, москва, россия, персональные данные, происшествия