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Сервису Skyeng грозит штраф за утечку данных пользователей - РИА Новости, 16.02.2023
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Сервису Skyeng грозит штраф за утечку данных пользователей
Сервису Skyeng грозит штраф за утечку данных пользователей - РИА Новости, 16.02.2023
Сервису Skyeng грозит штраф за утечку данных пользователей
Судебный участок Таганского района Москвы 1 марта рассмотрит протокол, составленный на онлайн-школу английского языка Skyeng за утечку персональных данных... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T17:04
2023-02-16T17:04
технологии
москва
россия
персональные данные
происшествия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Судебный участок Таганского района Москвы 1 марта рассмотрит протокол, составленный на онлайн-школу английского языка Skyeng за утечку персональных данных пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Протокол по части 1 статьи 13.11 КоАП составлен за нарушение требований федерального закона "О персональных данных" в части неправомерного доступа к базе данных клиентов, что повлекло распространение персональных данных клиентов неограниченному кругу лиц путём размещения в сети интернет", - рассказал собеседник агентства. По объему утечки и её дате в суде пояснить не смогли. Заседание назначено на 1 марта. По вышеуказанной статье компании грозит штраф в размере от 60 до 100 тысяч рублей. Skyeng – одна из крупнейших языковых онлайн-школ в России, по данным Forbes она также входит в 15 самых дорогих компаний Рунета.
https://ria.ru/20230209/dannye-1850899583.html
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технологии, москва, россия, персональные данные, происшествия
Технологии, Москва, Россия, персональные данные, Происшествия
17:04 16.02.2023
 
Сервису Skyeng грозит штраф за утечку данных пользователей

Онлайн-школе Skyeng грозит штраф до ста тысяч рублей за утечку данных пользователей

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Судебный участок Таганского района Москвы 1 марта рассмотрит протокол, составленный на онлайн-школу английского языка Skyeng за утечку персональных данных пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Протокол по части 1 статьи 13.11 КоАП составлен за нарушение требований федерального закона "О персональных данных" в части неправомерного доступа к базе данных клиентов, что повлекло распространение персональных данных клиентов неограниченному кругу лиц путём размещения в сети интернет", - рассказал собеседник агентства.
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По объему утечки и её дате в суде пояснить не смогли. Заседание назначено на 1 марта.
По вышеуказанной статье компании грозит штраф в размере от 60 до 100 тысяч рублей.
Skyeng – одна из крупнейших языковых онлайн-школ в России, по данным Forbes она также входит в 15 самых дорогих компаний Рунета.
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