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Российские силы уничтожили четыре украинских склада боеприпасов

Российские силы уничтожили четыре украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 16.02.2023

Российские силы уничтожили четыре украинских склада боеприпасов

Российские артиллеристы уничтожили за сутки на Херсонском направлении четыре украинских склада с боеприпасами, а также самоходку "Акация" и гаубицу "Мста-Б",... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:55

2023-02-16T13:55

2023-02-16T16:43

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки на Херсонском направлении четыре украинских склада с боеприпасами, а также самоходку "Акация" и гаубицу "Мста-Б", сообщило в четверг Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: самоходная гаубица "Акация" и гаубица "Мста-Б". Кроме того, в районе города Херсон, в населенных пунктах Дудчаны и Берислав поражены четыре склада боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230216/mi-8-1852396373.html

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Конашенков об уничтожении четырех складов боеприпасов в районе Херсона Конашенков об уничтожении четырех складов боеприпасов в районе Херсона 2023-02-16T13:55 true PT4M00S

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Екатерина Зайцева

россия, херсон, херсонская область , безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины