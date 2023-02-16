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Российские силы уничтожили четыре украинских склада боеприпасов
Российские силы уничтожили четыре украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 16.02.2023
Российские силы уничтожили четыре украинских склада боеприпасов
Российские артиллеристы уничтожили за сутки на Херсонском направлении четыре украинских склада с боеприпасами, а также самоходку "Акация" и гаубицу "Мста-Б",... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:55
2023-02-16T13:55
2023-02-16T16:43
специальная военная операция на украине
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херсонская область
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки на Херсонском направлении четыре украинских склада с боеприпасами, а также самоходку "Акация" и гаубицу "Мста-Б", сообщило в четверг Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: самоходная гаубица "Акация" и гаубица "Мста-Б". Кроме того, в районе города Херсон, в населенных пунктах Дудчаны и Берислав поражены четыре склада боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Конашенков об уничтожении четырех складов боеприпасов в районе Херсона
Конашенков об уничтожении четырех складов боеприпасов в районе Херсона
2023-02-16T13:55
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, херсон, херсонская область , безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Херсонская область , Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:55 16.02.2023 (обновлено: 16:43 16.02.2023)
Российские силы уничтожили четыре украинских склада боеприпасов
Российские военные уничтожили четыре украинских склада боеприпасов в Херсонской области