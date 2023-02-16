https://ria.ru/20230216/skidki-1852459621.html

Власти Испании хотят ввести скидки на основные продукты из-за роста цен

Власти Испании хотят ввести скидки на основные продукты из-за роста цен - РИА Новости, 16.02.2023

Власти Испании хотят ввести скидки на основные продукты из-за роста цен

Министр по социальным правам и повестке-2030 Испании Ионе Беларра предложила ввести скидки на основные продукты питания в связи с ростом цен на продовольствие. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:37

2023-02-16T16:37

2023-02-16T16:37

экономика

цены на нефть

россия

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владимир путин

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Министр по социальным правам и повестке-2030 Испании Ионе Беларра предложила ввести скидки на основные продукты питания в связи с ростом цен на продовольствие. Министр также предложила понизить цены до уровня, который был до начала специальной военной операции на Украине. "Семьи больше не могут ждать", - добавила она. Беларра отметила, что внесла предложение о введении налога на крупных дистрибьюторов. Кроме того, по её мнению, нужно применить контроль над ценами. После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230214/ispaniya-1851944496.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, россия, испания, украина, владимир путин, twitter