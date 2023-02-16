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Власти Испании хотят ввести скидки на основные продукты из-за роста цен - РИА Новости, 16.02.2023
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Власти Испании хотят ввести скидки на основные продукты из-за роста цен
Власти Испании хотят ввести скидки на основные продукты из-за роста цен - РИА Новости, 16.02.2023
Власти Испании хотят ввести скидки на основные продукты из-за роста цен
Министр по социальным правам и повестке-2030 Испании Ионе Беларра предложила ввести скидки на основные продукты питания в связи с ростом цен на продовольствие. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:37
2023-02-16T16:37
экономика
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Министр по социальным правам и повестке-2030 Испании Ионе Беларра предложила ввести скидки на основные продукты питания в связи с ростом цен на продовольствие. Министр также предложила понизить цены до уровня, который был до начала специальной военной операции на Украине. "Семьи больше не могут ждать", - добавила она. Беларра отметила, что внесла предложение о введении налога на крупных дистрибьюторов. Кроме того, по её мнению, нужно применить контроль над ценами. После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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экономика, цены на нефть, россия, испания, украина, владимир путин, twitter
Экономика, Цены на нефть, Россия, Испания, Украина, Владимир Путин, Twitter
16:37 16.02.2023
 
Власти Испании хотят ввести скидки на основные продукты из-за роста цен

Министр по соцправам Испании Беларра предложила ввести скидки на продукты из-за роста цен

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в медиабанкПокупательница в супермаркете сети Dia в Мадриде
Покупательница в супермаркете сети Dia в Мадриде - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Покупательница в супермаркете сети Dia в Мадриде. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Министр по социальным правам и повестке-2030 Испании Ионе Беларра предложила ввести скидки на основные продукты питания в связи с ростом цен на продовольствие.
"Снижение НДС оказалось недостаточным, и цены на потребительскую корзину по-прежнему высочайшие. Мы предлагаем (правящей - ред.) Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) субсидировать базовую корзину на 14%", - написала Беларра в Twitter.
Министр также предложила понизить цены до уровня, который был до начала специальной военной операции на Украине. "Семьи больше не могут ждать", - добавила она.
Беларра отметила, что внесла предложение о введении налога на крупных дистрибьюторов. Кроме того, по её мнению, нужно применить контроль над ценами.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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