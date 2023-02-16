https://ria.ru/20230216/siemens-1852538966.html

Siemens: Берлин не запрещал поставки для строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую"

Siemens: Берлин не запрещал поставки для строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую" - РИА Новости, 16.02.2023

Siemens: Берлин не запрещал поставки для строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую"

Компания Siemens Energy в ответе на запрос РИА Новости опровергла сообщения об отказе выдавать компании разрешение на поставку оборудования для строящейся... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T21:46

2023-02-16T21:46

2023-02-16T21:46

турция

германия

россия

аэс "аккую"

siemens

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Компания Siemens Energy в ответе на запрос РИА Новости опровергла сообщения об отказе выдавать компании разрешение на поставку оборудования для строящейся Росатомом АЭС "Аккую" в Турции.Ранее издание "Коммерсант" со ссылкой на источники писало, что власти Германии не выдали Siemens Energy необходимого разрешения на поставку оборудования на АЭС "Аккую" в Турции. Издание предположило, что власти Германии опасаются вывоза оборудования в РФ."Боюсь, российские СМИ были не совсем точны. Ответственность за это несет Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля (BAFA), которое просто еще не приняло решение по заявке", - сообщил спикер Siemens.

https://ria.ru/20220925/sanktsii-1819385085.html

турция

германия

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

турция, германия, россия, аэс "аккую", siemens, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"