https://ria.ru/20230216/siemens-1852538966.html
Siemens: Берлин не запрещал поставки для строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую"
Siemens: Берлин не запрещал поставки для строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую" - РИА Новости, 16.02.2023
Siemens: Берлин не запрещал поставки для строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую"
Компания Siemens Energy в ответе на запрос РИА Новости опровергла сообщения об отказе выдавать компании разрешение на поставку оборудования для строящейся... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T21:46
2023-02-16T21:46
2023-02-16T21:46
турция
германия
россия
аэс "аккую"
siemens
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Компания Siemens Energy в ответе на запрос РИА Новости опровергла сообщения об отказе выдавать компании разрешение на поставку оборудования для строящейся Росатомом АЭС "Аккую" в Турции.Ранее издание "Коммерсант" со ссылкой на источники писало, что власти Германии не выдали Siemens Energy необходимого разрешения на поставку оборудования на АЭС "Аккую" в Турции. Издание предположило, что власти Германии опасаются вывоза оборудования в РФ."Боюсь, российские СМИ были не совсем точны. Ответственность за это несет Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля (BAFA), которое просто еще не приняло решение по заявке", - сообщил спикер Siemens.
https://ria.ru/20220925/sanktsii-1819385085.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, германия, россия, аэс "аккую", siemens, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Турция, Германия, Россия, АЭС "Аккую", Siemens, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Siemens: Берлин не запрещал поставки для строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую"
Siemens опровергла данные об отказе в разрешении на поставку оборудования для АЭС "Аккую"