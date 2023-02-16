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Siemens: Берлин не запрещал поставки для строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую" - РИА Новости, 16.02.2023
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Siemens: Берлин не запрещал поставки для строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую"
Siemens: Берлин не запрещал поставки для строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую" - РИА Новости, 16.02.2023
Siemens: Берлин не запрещал поставки для строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую"
Компания Siemens Energy в ответе на запрос РИА Новости опровергла сообщения об отказе выдавать компании разрешение на поставку оборудования для строящейся... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T21:46
2023-02-16T21:46
турция
германия
россия
аэс "аккую"
siemens
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Компания Siemens Energy в ответе на запрос РИА Новости опровергла сообщения об отказе выдавать компании разрешение на поставку оборудования для строящейся Росатомом АЭС "Аккую" в Турции.Ранее издание "Коммерсант" со ссылкой на источники писало, что власти Германии не выдали Siemens Energy необходимого разрешения на поставку оборудования на АЭС "Аккую" в Турции. Издание предположило, что власти Германии опасаются вывоза оборудования в РФ."Боюсь, российские СМИ были не совсем точны. Ответственность за это несет Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля (BAFA), которое просто еще не приняло решение по заявке", - сообщил спикер Siemens.
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турция, германия, россия, аэс "аккую", siemens, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Турция, Германия, Россия, АЭС "Аккую", Siemens, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
21:46 16.02.2023
 
Siemens: Берлин не запрещал поставки для строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую"

Siemens опровергла данные об отказе в разрешении на поставку оборудования для АЭС "Аккую"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкОфис компании Siemens
Офис компании Siemens - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Офис компании Siemens . Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. Компания Siemens Energy в ответе на запрос РИА Новости опровергла сообщения об отказе выдавать компании разрешение на поставку оборудования для строящейся Росатомом АЭС "Аккую" в Турции.
Ранее издание "Коммерсант" со ссылкой на источники писало, что власти Германии не выдали Siemens Energy необходимого разрешения на поставку оборудования на АЭС "Аккую" в Турции. Издание предположило, что власти Германии опасаются вывоза оборудования в РФ.
"Боюсь, российские СМИ были не совсем точны. Ответственность за это несет Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля (BAFA), которое просто еще не приняло решение по заявке", - сообщил спикер Siemens.
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
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ТурцияГерманияРоссияАЭС "Аккую"SiemensГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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