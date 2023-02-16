https://ria.ru/20230216/seul-1852326019.html

В Южной Корее назвали КНДР несомненным врагом

В Южной Корее назвали КНДР несомненным врагом - РИА Новости, 16.02.2023

В Южной Корее назвали КНДР несомненным врагом

Министерство обороны Южной Кореи впервые за шесть лет обозначило КНДР и ее вооруженные силы "врагом" в своей Белой книге обороны 2022, сообщается на сайте... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T10:06

2023-02-16T10:06

2023-02-16T10:06

в мире

южная корея

мун чжэ ин

кндр (северная корея)

пхеньян

сша

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СЕУЛ, 16 фев – РИА Новости. Министерство обороны Южной Кореи впервые за шесть лет обозначило КНДР и ее вооруженные силы "врагом" в своей Белой книге обороны 2022, сообщается на сайте южнокорейского ведомства. "(Белая книга – ред.) четко описывает северокорейское правительство и армию как наших врагов", - говорится в заявлении. Книга отражает изменения во внутренней и внешней политике Северной Кореи, структуре силе ее армии. Отмечается, что Пхеньян также определил Южную Корею как "несомненного врага" на пленарном заседании Центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи в декабре 2022 года. В книге описывается ядерный потенциал КНДР, типы ракет, которыми она обладает, их возможности, а также "неоднократные" случаи нарушения КНДР межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года о снижении напряженности. По данным южнокорейских военных, Северная Корея теперь обладает примерно 70 килограммами плутония и "значительным" количеством высокообогащенного урана. Число активного военного персонала КНДР составило 1,28 миллиона человек, Пхеньян также располагает около 4300 танками, 420 надводными боевыми кораблями и 70 подводными лодками. Количественно армия и техника превосходят южнокорейские, но отмечается, что более детальный анализ возможностей активов, их износа, уровня подготовки и оперативных концепций внес бы "разницу" в оценку военной мощи двух стран. Сообщается, что в течение первой половины 2023 года планируется выпустить ее резюме на английском, японском, китайском и русском языках, чтобы "заручиться доверием и поддержкой международного сообщества в отношении оборонной политики". Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп заявлял в декабре о необходимости "четко" обозначить КНДР, северокорейский режим и его военных "врагами" южнокорейской армии на фоне продолжающихся "провокаций" Северной Кореи. В качестве аргумента министр упомянул множественные северокорейские ракетные пуски, в том числе запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17", и "преднамеренные" нарушения КНДР межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года о снижении напряженности и отказе от всех провокационных действий в приграничных буферных зонах. Это уже 25 Белая книга по обороне Южной Кореи с 1967 года. Как сообщает агентство Ренхап, Южная Корея в своей Белой книге по обороне обозначила армию КНДР "врагом" в 1995 году. В версии книги от 2004 года это выражение было заменено на "прямую военную угрозу". В 2010 году маркировка "враг" была восстановлена, но снова исчезла в Белой книге 2016 ода, опубликованной в 2017 году. Во время либеральной администрации бывшего президента Мун Чжэ Ина (в 2018 и 2020 годах) документ также обозначал КНДР как "угрозу", но не называл ее "врагом" на фоне попыток диалога по денуклеаризации с Пхеньяном. В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией. МИД КНДР ранее заявляло, что страна "миролюбиво" проявляет усилия, чтобы предотвратить опасные столкновения на Корейском полуострове и создать стабильную обстановку безопасности в регионе, но "конфронтационная истерика" США мешает это сделать.

https://ria.ru/20230206/pomosch-1850041591.html

https://ria.ru/20230131/ucheniya-1848581378.html

https://ria.ru/20230112/koreya-1844294846.html

южная корея

кндр (северная корея)

пхеньян

сша

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, мун чжэ ин, кндр (северная корея), пхеньян, сша