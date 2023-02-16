https://ria.ru/20230216/senatory-1852527682.html

Сенаторы США призвали передать Киеву ракеты большой дальности

Сенаторы США призвали передать Киеву ракеты большой дальности - РИА Новости, 16.02.2023

Сенаторы США призвали передать Киеву ракеты большой дальности

Республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм и демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь призвали администрацию президента Джо Байдена передать Украине ракеты с РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T20:24

2023-02-16T20:24

2023-02-16T22:32

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ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм и демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь призвали администрацию президента Джо Байдена передать Украине ракеты с большой дальностью поражения."Следующее, что нужно Украине, — это истребители. Нельзя проводить общевойсковые операции без ВВС. Самолет МиГ-29 устарел", — заявил Грэм на пресс-конференции в преддверии поездки в Мюнхен для участия в международной конференции по безопасности.В связи с этим сенатор призвал администрацию Белого дома и всех союзников уже сейчас начать обучать украинских военных использовать передовые истребители.Его позицию поддержал Блюменталь, который, в свою очередь, выразил надежду, что вскоре киевские власти получат ракетные комплексы ATACMS с дальностью поражения до 300 километров.Самые крупные поставщики военной техники для Украины — США, Великобритания и Германия. По данным на конец 2022-го — начало 2023-го, с момента начала спецоперации Вашингтон предоставил Киеву помощь на сумму более 29,3 миллиарда долларов, Лондон — более четырех миллиардов фунтов, Берлин — более 12 миллиардов евро.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с военной техникой станут законной целью для российских ВКС. Он также предупреждал, что по мере того как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, действия западных стран ведут только к эскалации напряженности, делая противостояние более мучительным и болезненным для самих украинцев.

https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html

https://ria.ru/20230216/evropa-1852273297.html

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