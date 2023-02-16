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Минцифры: доля зарегистрированных в России фишинговых сайтов уменьшилась - РИА Новости, 16.02.2023
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Минцифры: доля зарегистрированных в России фишинговых сайтов уменьшилась
Минцифры: доля зарегистрированных в России фишинговых сайтов уменьшилась - РИА Новости, 16.02.2023
Минцифры: доля зарегистрированных в России фишинговых сайтов уменьшилась
Доля фишинговых ресурсов в доменной зоне RU снизилась в 2022 году до менее 15% от общего числа атакующих Россию фишинговых сайтов, при этом в 2021 году их было... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:02
2023-02-16T15:02
технологии
россия
мошенничество
кибербезопасность
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Доля фишинговых ресурсов в доменной зоне RU снизилась в 2022 году до менее 15% от общего числа атакующих Россию фишинговых сайтов, при этом в 2021 году их было большинство, заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин. "Насколько в целом сегодня справляемся (с фишингом - ред.) или не справляемся - приведу пример: в 2021 году объем фишинговых ресурсов - большая часть была в зоне RU. Чаще всего под фишинг попадали граждане, которые переходили по ссылкам .ru. К концу 2022 года зона RU - объем фишинга снизился до менее 15%, уйдя с первого места", - сказал Бенгин в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах". По его словам, борьба с фишингом в России сегодня всесторонняя, но она ещё не приняла статус общенациональной. При этом, "мы видим, как угроза фишинга растет", отметил Бенгин.
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технологии, россия, мошенничество, кибербезопасность, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Технологии, Россия, Мошенничество, Кибербезопасность, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
15:02 16.02.2023
 
Минцифры: доля зарегистрированных в России фишинговых сайтов уменьшилась

Минцифры: в доменной зоне RU доля фишинговых сайтов уменьшилась до 15 процентов

© iStock.com / Milan_JovicХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© iStock.com / Milan_Jovic
Хакер. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Доля фишинговых ресурсов в доменной зоне RU снизилась в 2022 году до менее 15% от общего числа атакующих Россию фишинговых сайтов, при этом в 2021 году их было большинство, заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин.
"Насколько в целом сегодня справляемся (с фишингом - ред.) или не справляемся - приведу пример: в 2021 году объем фишинговых ресурсов - большая часть была в зоне RU. Чаще всего под фишинг попадали граждане, которые переходили по ссылкам .ru. К концу 2022 года зона RU - объем фишинга снизился до менее 15%, уйдя с первого места", - сказал Бенгин в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".
По его словам, борьба с фишингом в России сегодня всесторонняя, но она ещё не приняла статус общенациональной. При этом, "мы видим, как угроза фишинга растет", отметил Бенгин.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 11:45
Сбербанк предупредил о появлении новых сценариев мошенничества
 
ТехнологииРоссияМошенничествоКибербезопасностьМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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