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Минцифры: доля зарегистрированных в России фишинговых сайтов уменьшилась
Минцифры: доля зарегистрированных в России фишинговых сайтов уменьшилась - РИА Новости, 16.02.2023
Минцифры: доля зарегистрированных в России фишинговых сайтов уменьшилась
Доля фишинговых ресурсов в доменной зоне RU снизилась в 2022 году до менее 15% от общего числа атакующих Россию фишинговых сайтов, при этом в 2021 году их было... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:02
2023-02-16T15:02
2023-02-16T15:02
технологии
россия
мошенничество
кибербезопасность
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Доля фишинговых ресурсов в доменной зоне RU снизилась в 2022 году до менее 15% от общего числа атакующих Россию фишинговых сайтов, при этом в 2021 году их было большинство, заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин. "Насколько в целом сегодня справляемся (с фишингом - ред.) или не справляемся - приведу пример: в 2021 году объем фишинговых ресурсов - большая часть была в зоне RU. Чаще всего под фишинг попадали граждане, которые переходили по ссылкам .ru. К концу 2022 года зона RU - объем фишинга снизился до менее 15%, уйдя с первого места", - сказал Бенгин в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах". По его словам, борьба с фишингом в России сегодня всесторонняя, но она ещё не приняла статус общенациональной. При этом, "мы видим, как угроза фишинга растет", отметил Бенгин.
https://ria.ru/20230216/moshenniki-1852357868.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, мошенничество, кибербезопасность, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Технологии, Россия, Мошенничество, Кибербезопасность, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры: доля зарегистрированных в России фишинговых сайтов уменьшилась
Минцифры: в доменной зоне RU доля фишинговых сайтов уменьшилась до 15 процентов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Доля фишинговых ресурсов в доменной зоне RU снизилась в 2022 году до менее 15% от общего числа атакующих Россию фишинговых сайтов, при этом в 2021 году их было большинство, заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин.
"Насколько в целом сегодня справляемся (с фишингом - ред.) или не справляемся - приведу пример: в 2021 году объем фишинговых ресурсов - большая часть была в зоне RU. Чаще всего под фишинг попадали граждане, которые переходили по ссылкам .ru. К концу 2022 года зона RU - объем фишинга снизился до менее 15%, уйдя с первого места", - сказал Бенгин в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".
По его словам, борьба с фишингом в России сегодня всесторонняя, но она ещё не приняла статус общенациональной. При этом, "мы видим, как угроза фишинга растет", отметил Бенгин.