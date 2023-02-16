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Эксперты рассказали, как подорожал летний отдых в российских санаториях - РИА Новости, 16.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230216/sanatorii-1852213333.html
Эксперты рассказали, как подорожал летний отдых в российских санаториях
Эксперты рассказали, как подорожал летний отдых в российских санаториях - РИА Новости, 16.02.2023
Эксперты рассказали, как подорожал летний отдых в российских санаториях
Этим летом отдохнуть в санаториях юга России выйдет на 15-20 процентов дороже, чем в прошлом году, сообщает Profi.Travel. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T07:02
2023-02-16T07:02
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Этим летом отдохнуть в санаториях юга России выйдет на 15-20 процентов дороже, чем в прошлом году, сообщает Profi.Travel.Как рассказал председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов, здравницы сейчас пользуются повышенным спросом. По его оценке, такими темпами к середине марта свободных мест в качественных санаториях Сочи и Кавказских минеральных вод на лето не останется. Эту тенденцию подтвердил CEO сервиса онлайн-бронирования курортных отелей и санаториев "Курорт-Эксперт" Юрий Ящук. По его словам, туристов повышение цен не пугает. Эксперт отметил, что люди сейчас вынуждены выбирать варианты в России, и, поскольку хороших санаториев "не так уж и много", то они нарасхват.Он уточнил, что крымским объектам удается получить турпоток за счет больших скидок и социальных программ.Однако далеко не всем представителям турбизнеса легко поймать эту волну спроса, отмечают эксперты. Проблема в том, что после ухода с рынка западных отельных агрегаторов большая часть аудитории — 70 процентов — перешла на прямые бронирования.
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Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Сочи, Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Крым
07:02 16.02.2023
 
Эксперты рассказали, как подорожал летний отдых в российских санаториях

Эксперты: летний отдых в российских санаториях подорожал на 15-20 процентов

© РИА Новости / Артур ЛебедевСанаторий "Знание" в Сочи 360
Санаторий Знание в Сочи 360 - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Этим летом отдохнуть в санаториях юга России выйдет на 15-20 процентов дороже, чем в прошлом году, сообщает Profi.Travel.
Как рассказал председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов, здравницы сейчас пользуются повышенным спросом. По его оценке, такими темпами к середине марта свободных мест в качественных санаториях Сочи и Кавказских минеральных вод на лето не останется.
Эту тенденцию подтвердил CEO сервиса онлайн-бронирования курортных отелей и санаториев "Курорт-Эксперт" Юрий Ящук. По его словам, туристов повышение цен не пугает. Эксперт отметил, что люди сейчас вынуждены выбирать варианты в России, и, поскольку хороших санаториев "не так уж и много", то они нарасхват.
Он уточнил, что крымским объектам удается получить турпоток за счет больших скидок и социальных программ.
Однако далеко не всем представителям турбизнеса легко поймать эту волну спроса, отмечают эксперты. Проблема в том, что после ухода с рынка западных отельных агрегаторов большая часть аудитории — 70 процентов — перешла на прямые бронирования.
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