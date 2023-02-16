https://ria.ru/20230216/samolety-1852432093.html

Мантуров сообщил о подписании контрактов на поставку российских самолетов

Мантуров сообщил о подписании контрактов на поставку российских самолетов - РИА Новости, 16.02.2023

Мантуров сообщил о подписании контрактов на поставку российских самолетов

Контракты на поставку в лизинг отечественных самолетов и вертолетов российским авиакомпаниям, согласно январскому поручению президента РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T15:12

2023-02-16T15:12

2023-02-16T15:27

экономика

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

"аврора"

аэрофлот

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Контракты на поставку в лизинг отечественных самолетов и вертолетов российским авиакомпаниям, согласно январскому поручению президента РФ Владимира Путина, подписаны, их общая сумма составила 274,9 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Путин на совещании с членами правительства 11 января поручил Мантурову в течение месяца завершить работу по оформлению заказов по воздушным судам на российских предприятиях, подчеркнув, что это надо сделать строго в указанный срок. "В соответствии с январским поручением президента Российской Федерации Владимира Путина, все три паспорта инвестпроектов по лизингу гражданской авиатехники утверждены, а договоры между лизингодателями, эксплуатантами и производителями заключены", - сообщили РИА Новости в Минпромторге. Инвестпроекты предусматривают производство и льготный лизинг воздушных судов, они будут софинансироваться за счет средств Фонда национального благосостояния по ставке не выше 1,5% годовых. Как отметил Мантуров, все контракты с предприятиями авиационной промышленности уже заключены. "В рамках трех подписанных паспортов инвестпроектов по лизингу гражданских судов в общей сложности подписано пять контрактов с поставщиками", - подчеркнул он. Речь идет о лизинговых поставках 63 самолетов "Аэрофлоту" в 2023-2025 годах: 18 самолетов МС-21, 34 самолетов SSJ New и 11 самолетов Ту-214 - на 175,4 миллиарда рублей. Кроме того, в 2024-2026 годах авиастроители должны произвести и поставить 39 российских самолетов и вертолетов авиакомпании "Аврора" на 55 миллиардов рублей, в их числе восемь самолетов SSJ New, 10 самолетов ЛМС-901 "Байкал", 10 вертолетов Ми-171А2 и 11 вертолетов Ми-171А3, пояснил вице-премьер.Также, по словам Мантурова, в 2023-2025 годах предусмотрено производство 86 вертолетов Ми-8АМТ/Ми-8МТВ-1 на 44,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230216/avrora-1852430307.html

https://ria.ru/20230216/aviakompanii-1852429506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), "аврора", аэрофлот