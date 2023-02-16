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Мантуров сообщил о подписании контрактов на поставку российских самолетов - РИА Новости, 16.02.2023
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Мантуров сообщил о подписании контрактов на поставку российских самолетов
Мантуров сообщил о подписании контрактов на поставку российских самолетов - РИА Новости, 16.02.2023
Мантуров сообщил о подписании контрактов на поставку российских самолетов
Контракты на поставку в лизинг отечественных самолетов и вертолетов российским авиакомпаниям, согласно январскому поручению президента РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:12
2023-02-16T15:27
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
"аврора"
аэрофлот
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Контракты на поставку в лизинг отечественных самолетов и вертолетов российским авиакомпаниям, согласно январскому поручению президента РФ Владимира Путина, подписаны, их общая сумма составила 274,9 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Путин на совещании с членами правительства 11 января поручил Мантурову в течение месяца завершить работу по оформлению заказов по воздушным судам на российских предприятиях, подчеркнув, что это надо сделать строго в указанный срок. "В соответствии с январским поручением президента Российской Федерации Владимира Путина, все три паспорта инвестпроектов по лизингу гражданской авиатехники утверждены, а договоры между лизингодателями, эксплуатантами и производителями заключены", - сообщили РИА Новости в Минпромторге. Инвестпроекты предусматривают производство и льготный лизинг воздушных судов, они будут софинансироваться за счет средств Фонда национального благосостояния по ставке не выше 1,5% годовых. Как отметил Мантуров, все контракты с предприятиями авиационной промышленности уже заключены. "В рамках трех подписанных паспортов инвестпроектов по лизингу гражданских судов в общей сложности подписано пять контрактов с поставщиками", - подчеркнул он. Речь идет о лизинговых поставках 63 самолетов "Аэрофлоту" в 2023-2025 годах: 18 самолетов МС-21, 34 самолетов SSJ New и 11 самолетов Ту-214 - на 175,4 миллиарда рублей. Кроме того, в 2024-2026 годах авиастроители должны произвести и поставить 39 российских самолетов и вертолетов авиакомпании "Аврора" на 55 миллиардов рублей, в их числе восемь самолетов SSJ New, 10 самолетов ЛМС-901 "Байкал", 10 вертолетов Ми-171А2 и 11 вертолетов Ми-171А3, пояснил вице-премьер.Также, по словам Мантурова, в 2023-2025 годах предусмотрено производство 86 вертолетов Ми-8АМТ/Ми-8МТВ-1 на 44,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230216/avrora-1852430307.html
https://ria.ru/20230216/aviakompanii-1852429506.html
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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), "аврора", аэрофлот
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), "Аврора", Аэрофлот
15:12 16.02.2023 (обновлено: 15:27 16.02.2023)
 
Мантуров сообщил о подписании контрактов на поставку российских самолетов

Мантуров: контракты на поставку российских самолетов по поручению Путина подписаны

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк Денис Мантуров
 Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Контракты на поставку в лизинг отечественных самолетов и вертолетов российским авиакомпаниям, согласно январскому поручению президента РФ Владимира Путина, подписаны, их общая сумма составила 274,9 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Путин на совещании с членами правительства 11 января поручил Мантурову в течение месяца завершить работу по оформлению заказов по воздушным судам на российских предприятиях, подчеркнув, что это надо сделать строго в указанный срок.
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"В соответствии с январским поручением президента Российской Федерации Владимира Путина, все три паспорта инвестпроектов по лизингу гражданской авиатехники утверждены, а договоры между лизингодателями, эксплуатантами и производителями заключены", - сообщили РИА Новости в Минпромторге.
Инвестпроекты предусматривают производство и льготный лизинг воздушных судов, они будут софинансироваться за счет средств Фонда национального благосостояния по ставке не выше 1,5% годовых. Как отметил Мантуров, все контракты с предприятиями авиационной промышленности уже заключены. "В рамках трех подписанных паспортов инвестпроектов по лизингу гражданских судов в общей сложности подписано пять контрактов с поставщиками", - подчеркнул он.
Речь идет о лизинговых поставках 63 самолетов "Аэрофлоту" в 2023-2025 годах: 18 самолетов МС-21, 34 самолетов SSJ New и 11 самолетов Ту-214 - на 175,4 миллиарда рублей. Кроме того, в 2024-2026 годах авиастроители должны произвести и поставить 39 российских самолетов и вертолетов авиакомпании "Аврора" на 55 миллиардов рублей, в их числе восемь самолетов SSJ New, 10 самолетов ЛМС-901 "Байкал", 10 вертолетов Ми-171А2 и 11 вертолетов Ми-171А3, пояснил вице-премьер.
Также, по словам Мантурова, в 2023-2025 годах предусмотрено производство 86 вертолетов Ми-8АМТ/Ми-8МТВ-1 на 44,5 миллиарда рублей.
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ЭкономикаРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)"Аврора"Аэрофлот
 
 
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